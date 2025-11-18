¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2025? Esto sabemos

Luego de que la polémica de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil quedara atrás, continúan las actividades emn la disputa de la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia. Aunque únicamente se considera su participación a lo largo de las actividades del certamen, siempre hay favoritas por varias razones.

Desde luego, el público desde México espera que la modelo Fátima Bosch pueda darle al país su cuarta Reina de Belleza pero, ¿cuáles son las favoritas para llevarse el certamen Miss Universo 2025? Te contamos un poco sobre ellas.

Ellas son las favoritas para llevarse Miss Universo 2025

De acuerdo con portales interncaioles especializados, una de las grandes favoritas es la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, una de las ‘competidoras más fuertes’ en la contienda que se lleva actualmente en Tailandia.

De acuerdo con la agencia EFE, otra de las favoritas es la venezolana Stephany Abasaly, modelo que está respaldada por la amplia y muy gloriosa trayectoria que tiene el país sudamericano en certámenes internacionales.

Otra participante que genera gran atención mediática es Nadeen Ayoub, y es que es la primera representante de Palestina en asistir a un certamen de Miss Universo. Ha dicho que en el certamen busca “llevar la voz de quienes se niegan a ser silenciados”, en referencia a la situación en Gaza.

Veena Praveenar, quien ‘juega como local’ en Tailandia, es otra de las favoritas para llevarse el certamen. Esto, por la ‘ventaja’ de representar al país sede y poder explotar al máximo la cultura y tradición ante su propio público.

Otra de las que pueden salir beneficiadas en la competencia es Athisa Manalo, la cual proviene de otra gran potencia en los certámenes de belleza: Filipinas.

De acuerdo con la revista Hola!, otra de las grandes favoritas para llevarse el certamen es Ève Gilles, concursante francesa caracterizada por su pelo corto y que ha destacado por su discurso en favor de la autoaceptación.

Una más que mencionan como potencial reina de belleza es Gabriela Lacerda, delegada de Brasil, quien aterriza en el certamen como una gran defensora del medioambiente y, naturalmente, de la conservación del Amazonas.

La mexicana Fátima Bosch se convirtió con uno de los focos ante la llegada de las representantes a Miss Universo 2025. Su pleito con el productor Nawat Itsaragrisil podría jugarle a favor o en contra; sin embargo, desde México existe un gran apoyo del público tras esto.

La mexicana Fátima Bosch compite en Miss Universo 2025. (Fotos: EFE / Shutterstock).

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025? Esto debes saber sobre el certamen

Miss Universo inició oficialmente el pasado 2 de noviembre con la llegada de las concursantes a Bangkok y terminará el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, a las afueras de la capital tailandesa.

Este martes, 18 de noviembre, se llevan a cabo ensayos pero estas son las actividades programadas en los próximos días:

19 de noviembre : Competencia de trajes típicos y competencia preliminar

: Competencia de trajes típicos y competencia preliminar 20 de noviembre : Ensayo general

: Ensayo general 21 de noviembre : Final de la 74ª edición de Miss Universo y fiesta de coronación

: Final de la 74ª edición de Miss Universo y fiesta de coronación 22 de noviembre: Salida de las delegadas

De acuerdo con Hola!, éste es el jurado para esta edición de Miss Universo 2025, en donde destaca la Miss Universo mexicana de 2021, Andrea Meza: