Preventa de boletos de ‘Avatar 3’: Fecha, precio de las entradas y lo que debes saber

‘Avatar: Fuego y ceniza’ será la película más larga de la franquicia con una duración de más de 3 horas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ prensa.disneylatino.com)

¡La espera terminó! La tercera película de Avatar, titulada Fuego y Ceniza, llegará a las salas de cine de México a mediados de diciembre en medio de una enorme expectativa, en especial tras el final de El Camino del Agua.

Con mucho en juego y lo que parece ser una guerra inminente, arrancará Avatar: Fuego y ceniza, una película que se convertirá en la más larga de la saga del director James Cameron.

Y aunque todavía falta un mes para su estreno, la preventa de entradas comenzará con bastante tiempo de anticipación, tal como ha sucedido con películas como la saga de Crepúsculo o la nueva película de Guillermo del Toro: Frankenstein.

¿Cuándo será el estreno de ‘Avatar: Fuego y ceniza’?

A diferencia de lo que sucedió con la segunda entrega de Avatar: El camino del agua, una cinta que tardo 13 años en ver la luz, para ver la tercera película los fans solo tuvieron que esperar tres años.

Pues luego de una serie de cambios en la fecha de estreno oficial, se dio a conocer que Avatar: Fuego y ceniza llegará el 18 de diciembre de 2025 a las salas de cine de México, incluyendo algunas de las favoritas del público como la 3D y 4DX.

Avatar tendrá una preventa de entradas el 1 de diciembre. (Foto: prensa.disneylatino.com)

Por ahora, se ha confirmado que Cinépolis y Cinemex, las cadenas de cine más famosas de México, tendrán en exhibición la película de James Cameron, también director de la cinta Titanic.

¿Cuándo será la preventa de boletos de ‘Avatar 3’ y en dónde comprar?

Aún faltan algunas semanas para el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza; no obstante, Cinépolis informó mediante sus redes sociales que la preventa de boletos está cerca de comenzar.

Esta cadena de cines tendrá la venta anticipada de entradas a partir del 1 de diciembre, para las diferentes salas en donde se exhibirá la película y las entradas se podrán adquirir mediante su página web.

Aunque Cinemex también suele realizar preventas para este tipo de películas, no se ha anunciado todavía cuándo será y únicamente solicitaron a los cinéfilos estar al pendiente de sus redes sociales para conocer los detalles.

¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Avatar 3’?

Los precios de los boletos en las salas de cine de Cinépolis van de los 75 pesos, en las salas tradicionales, a los 390 pesos por las salas lounge, por lo que tu gasto dependerá de en qué lugar quieres ver la cinta.

Tradicional : 75 pesos por los niños y 100 pesos por los adultos

: 75 pesos por los niños y 100 pesos por los adultos VIP : 194 pesos por los adultos y 185 pesos para los niños

: 194 pesos por los adultos y 185 pesos para los niños Lounge VIP (dos entradas): 390 pesos

(dos entradas): 390 pesos 3D: 85 pesos para niños y adultos

Ten en cuenta que al comprar los boletos en línea, deberás hacer un pago adicional de 6 pesos por el cargo por servicio.

¿Cuánto durará ‘Avatar 3’ y de qué trata? Tráiler, reparto y lo que debes saber

No se han revelado demasiados detalles sobre Avatar: Fuego y ceniza; sin embargo, en los tráileres se adelantó que se verán dos nuevos clanes Na’vi que viven en Pandora: Comerciantes del Viento y Pueblo de las Cenizas, quienes tienen una fuerte rivalidad.

Además, se puede ver a Jake Sully y Neytiri, justo después de los acontecimientos de la segunda entrega, con ellos llorando las pérdidas que sufrieron, también se espera saber qué sucederá con Quaritch, quien logró escapar con vida de Pandora.

'Avatar: Fuego y ceniza' se estrenará el 18 de diciembre en las diferentes salsa de cine de México. (Foto: prensa.disneylatino.com)

Entre el elenco se contará con el regreso de actores como Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver y Joel David Moore, mientras que Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis se sumarán a la nueva entrega.

Avatar: Fuego y ceniza será una de las películas más largas de la saga con una duración de 195 minutos, es decir, 3 horas y 15 minutos. Luego de esta, llegarán más estrenos.

En una conversación con la revista People, James Cameron comentó que ya tiene el guion completo de la quinta película, así como las ideas para la sexta y séptima cinta.