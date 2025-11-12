‘No volveré a ver a mi madre’: La triste historia de Rosalina, personaje de ‘Super Mario Galaxy: La Película’

El primer avance de Super Mario Galaxy: La Película no sólo nos reveló una pequeña parte de la trama que tendrá la nueva cinta del fontanero, sino que también a los nuevos personajes de este universo: Bowser Jr. y Rosalina.

Los más fanáticos de los videojuegos de Super Mario Bros. saben que Rosalina es uno de los personajes fundamentales del videojuego en que se basa esta cinta; sin embargo, no todos saben o recuerdan la triste historia detrás de este personaje.

Poco a poco, Rosalina se ha convertido en un personaje recurrente, al grado que hoy lo vemos en sagas spin-off como Mario Kart, Mario Party o títulos como Super Mario 3D World o Mario + Rabidds: Sparks of Hope. Pero, ¿cuál es el origen de este personaje? Te lo contamos a continuación.

La historia detrás de Rosalina, nuevo personaje de ‘Super Mario Galaxy: La Película’

La historia de Rosalina en los videojuegos la podemos conocer durante los acontecimientos de Super Mario Galaxy, lanzado originalmente para la consola Nintendo Wii y con versiones disponibles actualmente en Nintendo Switch.

Esto, porque en la biblioteca Rosalina lee un libro a los Luma o Destellos, en el cual conocemos varios capítulos de un cuento que, en realidad, es la propia historia de cómo fue que ella comenzó a viajar a través de galaxias.

Según cuenta, ella vivía en una casa en una colina. Un día, encontró a un Destello que vivía en una nave abandonada desde la cual esperaba que su madre regrese por él. Ella lo acompaña pero nunca llegan por él. Entonces, le propone que, en su nave, vayan su búsqueda.

Conforme pasa el tiempo, conocemos el gran dolor de Rosalina, pues se insinúa que su madre murió. En uno de los capítulo, sueña con su madre de espaldas, quien le dice: “No voy a ninguna parte. Siempre estaré observándote. Por el día, seré el sol y, por la noche, seré la luna. Siempre estaré velando por ti (...). (En los días de lluvia) seré una estrella que espere por el fin de tus llantos sobre una nube”.

Rosalina despierta llorando y, tras ser cuestionado por el Destello, le dice: “¡Estoy llorando porque nunca volveré a ver a mi madre!”. Es entonces cuando ella decide tomar el rol de madre y cuidadora del Destello, con quien forma un hogar y pronto reciben a más destellos.

En otro capítulo, se dan más pistas de la posible muerte de su madre, pues al recordar a su familia, pues solloza: “¡Quiero volver a mi casa ahora mismo! (...) ¡Quiero ir a mi casa en la colina! ¡Quiero ver a mi madre! Pero sé que no está allí. ¡Mi madre no puede estar junto a las estrellas! Es imposible porque mi madre está durmiendo abajo del árbol de la colina”.

Tras esto, el primer destello se convierte en un cometa errante en el que viaja Rosalina con todos los Destellos para poder regresar a su planeta. Es así como decide volver cada 100 años a su hogar para recordar a su familia. Esto está relacionado con el por qué ocurre el Festival de las Estrellas en el Reino Champiñón cada siglo, y precisamente de ahí nace la trama del Super Mario Galaxy.

Se desconoce, sin embargo, cuánto de esto vaya a ser utilizado como parte de Super Mario Galaxy: La Película. A esto se suma que originalmente Bowser Jr. no es un personaje importante en la trama del videojuego como sí vislumbra que lo será en la película.