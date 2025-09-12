Nintendo anuncia ‘Super Mario Galaxy: La Película’: ¿Aparecerá Rosaline? Esto sabemos

Tras el éxito de ‘Super Mario Bros. La Película’ que se estrenó en cines en 2023, Nintendo lanzará la secuela ‘Super Mario Galaxy, Movie’ en abril de 2026, informó la compañía de videojuegos este viernes 12 de septiembre.

En una retransmisión de Nintendo Direct en sus redes, Nintendo confirmó los rumores que habían circulado sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con 1.360 millones de dólares de recaudación, solo superada por Barbie de la directora Greta Gerwig (1.447 millones).

Nintendo recordó que este 2025 se conmemoran 40 años del icónico Mario. El 13 de septiembre de 1985 se lanzó en Japón el videojuego ‘Super Mario Bros.’ para la consola Famicom, que llegó a América el 18 de octubre y a Europa en 1986.

En su evento de este viernes, Nintendo informó que lanzará ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Super Mario Galaxy 2’ para la consola Switch, con mejoras y nuevo contenido, el próximo 2 de octubre. La versión digital tiene un costo de mil 500 pesos en la eshop de Nintendo.

Mientras que ‘Mario Tennis Forever’ llegará a Switch 2 el 12 de febrero de 2026, y en primavera estará disponible ‘Super Mario Bros. Wonder’.

Nintendo anunció el relanzamiento de sus juegos 'Super Mario Galaxy' 1 y 2 para la consola Switch. (Nintendo)

¿Qué sabemos sobre la segunda película de ‘Super Mario: Galaxy’?

La entrega del filme ‘Super Mario. La Película’ fue bien recibida por el público y en taquilla alcanzó una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de ‘Despicable Me’ (‘Gru: Mi villano favorito’), o ‘Sing’ (¡Canta!), además del filme de Super Mario de hace dos años.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros “son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura” que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

“Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura”, afirmó Meledandri.

Este segundo filme de Mario Bros volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach o Jack Black como Bowser.

Los videojuegos de Nintendo sobre Super Mario Bros. incluyen a otros personajes como Luigi, Toad y al final de la primera película apareció un huevo de Yoshi. ¿Será que hará una aparición en el segundo filme?

¿De qué trata el trailer de ‘Super Mario Galaxy, la película’?

Una película que se inspira en la saga Galaxy del famoso videojuego, pero en la que “habrá sorpresas”, agregó el productor Chris Meledandri.

La primera película de ‘Super Mario. Movie’ ya había dado una pista de que habría una continuación, además de que sentó la base para que el siguiente filme ocurriera en el mundo galáctico de Mario, con la aparición de la pequeña estrella característica de la saga Galaxy.

Nintendo presentó este viernes el primer trailer oficial de la película de ‘Super Mario Galaxy’. En el breve video, se observa a Mario dormido bajo un árbol. Enseguida, la cámara sigue a una mariposa amarilla en el Reino Champiñón (Musroom Kingdom), bajo el reinado de la princesa Peach.

El trailer de ‘Super Mario Galaxy. La Película’ es muy breve, así que aún no es claro qué personajes aparecerán. Sin embargo, en el videojuego de la saga Galaxy, Mario se embarca en una aventura para buscar a la princesa Peach y enfrentarse a Bowser, el villano. Así, Mario (o Luigi, que también es un personaje jugable) viaja por galaxias llenas de planetas y pequeños mundos.

En el videojuego ‘Super Mario Galaxy’, Mario despierta en un pequeño planeta junto a Rosaline y la estrella Lumas, quienes cuidan el Observatorio y protegen el cosmos.

Además de esta película de Mario Bros, Nintendo ya prepara el live action de La Leyenda de Zelda. La compañía dio a conocer que el estreno será el 7 de mayo de 2027 y que ya escogió a los actores principales: Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth interpretarán a Zelda y Link, respectivamente.

Con información de EFE.