Se parece a Godzilla, pero no es: ¿Qué es el kaiju de ‘Dan Da Dan’?

Momo Ayase y Okarun se enfrentarán con un kaiju en el nuevo arco de la segunda temporada de 'DandaDan'.

Aviso de spoiler: Si aún no te pones al corriente con los jueves de ‘Dan da Dan’ temporada 2, es posible que esta nota contenga spoilers.

“¡Es un kaiju!“, gritó Okarun en el capítulo más reciente de la segunda temporada de Dan da Dan, que está próxima a terminar en septiembre. En seguida, las y los fans del anime lanzaron memes sobre la aparición especial del nuevo personaje rival en el anime, al ser una especie muy conocida en películas y series japonesas.

Apenas durante la emisión de esta segunda temporada, el equipo de producción de Dan da Dan se disculpó con Japan X y la audiencia luego de que en uno de sus capítulos rindió homenaje a la banda de metal, algo que llamó la atención de Yoshiki, integrante del grupo musical, y que terminó en una disculpa por parte de los productores del anime.

Dan da Dan es un anime protagonizado por Momo Ayase y Ken Takakura, conocido como Okarun, dos amigos que viven aventuras relacionadas con yokai (fantasmas japoneses), extraterrestres y otros seres sobrenaturales, uno de ellos el kaiju.

El Arco del Kaiju es el sexto arco argumental en el manga de DandaDan, que en su segunda entrega ha tratado los arcos de la Casa Maldita y del Mal de Ojo.

Con la llegada de un nuevo personaje, un estudiante conocido como Kinta Sakata, Dan da Dan presentó también el Arco del Kaiju en el capítulo 10 de la temporada dos del anime.

Ahora bien, ¿qué es un kaiju en el anime en general y qué papel tendrá en Dan da Dan? Te contamos.

Kinta Sakata se une a los personajes del anime 'Dan da Dan', en la segunda temporada. (Crunchyroll)

¿Qué es el género kaiju en el manga y en el anime de ‘Dan da Dan’?

Vamos por partes: La palabra kaiju se traduce como “monstruo” en japonés. Los kaiju, o monstruos, son seres gigantes que son destructores o salvadores y forman parte de la cultura popular japonesa, con personajes de este tipo que aparecen en películas y series.

El género kaiju se caracteriza por la representación de gigantescas criaturas que amenazan o protegen a la humanidad. Este fenómeno cultural se originó en Japón y ha evolucionado a lo largo de los años, abarcando tanto el cine como el manga y el anime. Las historias de kaiju a menudo se centran en la lucha entre estos monstruos y la humanidad, presentando temáticas que van desde la destrucción y el miedo hasta la esperanza y la redención.

¿Quién fue el primer kaiju?

La primera aparición de kaiju en el cine se atribuye a la película “Godzilla” (1954), dirigida por Ishirō Honda y producida por los estudios Toho. Esta película no solo introdujo al famoso monstruo Godzilla, sino que también sentó las bases del género kaiju. Godzilla se convirtió en un símbolo del miedo nuclear y en un icono cultural que ha perdurado a lo largo de los años.

Godzilla es el primer kaiju. (Toho y IMDB)

El impacto de Godzilla en la cultura popular fue monumental; incluso actualmente, apenas en 2021 y 2024 se estrenaron las películas de Godzilla vs. Kong.

A partir del éxito de Godzilla, otros kaiju comenzaron a aparecer en la pantalla. Algunos de los más conocidos incluyen a Mothra, Rodan, Gamera y King Ghidorah. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y características únicas, lo que ha permitido que el género kaiju se expanda y diversifique a lo largo del tiempo.

Los kaiju en el manga han mantenido esta rica tradición, cuyas historias exploran no solo la lucha entre monstruos y humanos, sino también la complejidad emocional de sus personajes. Un ejemplo de ello es ‘Kaiju No. 8′, serie que compitió como Mejor Anime del Año en los Anime Awards 2025 de Crunchyroll.

En el caso de DandaDan, el manga muestra a un personaje de este tipo, que será visto en los últimos capítulos de la segunda temporada.

Un kaiju aparece en el capítulo 10 de 'DandaDan', temporada dos. (X: @anime_dandadan)

¿Qué sabemos sobre el kaiju que aparece en ‘Dan da Dan’ temporada 2?

El Arco del Kaiju en Dan da Dan ha comenzado, con el episodio número 10 dando pie a la introducción de Kinta Sakata y un nuevo ser monstruoso en el anime.

Tras la emisión del capítulo del jueves 4 de septiembre, fans del anime notaron una más de las referencias de Dan da Dan a la cultura pop japonesa, en este caso al kaiju original de Godzilla.

En el episodio del 11 de septiembre, en otro jueves más de Dan da Dan, veremos cómo Momo, Okarun, Jiji y Aira Shiratori tienen que lidiar con otro monstruo, en una aventura más antes de que termine la segunda temporada.

En el breve avance del siguiente capítulo, compartido por Crunchyroll y Netflix, se escucha a Kinta Sakata hablar sobre el kaiju y su experiencia como nuevo integrante involucrado con el grupo de amigos original.

