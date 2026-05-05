¡A darle, que es Feria del Mole 2026! Fecha, sede y todo lo que debes saber del evento

En México existen más de 50 versiones del mole, algunas de las cuales se encontrarán en la feria. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Sabías que existen una gran variedad de moles? Desde el clásico poblano hasta el negro, el de olla o el pipián son alternativas de este platillo insignia de la gastronomía mexicana, que durante mayo tendrá su propio festival.

Se trata de la Feria del Mole 2026 que se celebra en Huixquilucan, un evento que no solo es especial debido a que reunirá a cocineros y cocineras tradicionales en un mismo espacio, sino porque se trata del primer evento gastronómico de este estilo en el municipio del Estado de México.

En esta primera edición, el encuentro no solo resalta la diversidad del mole, sino también su papel como símbolo cultural. Desde recetas heredadas por generaciones hasta variantes que incorporan ingredientes de temporada, la feria plantea un recorrido por distintas interpretaciones de este platillo.

El festival del mole se realiza el 17 de mayo del 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Mireya Novo)

Feria del Mole 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento gastronómico?

La Feria del Mole 2026, que busca reafirmar este platillo como parte de la identidad mexicana, está planeado para realizarse durante el domingo 17 de mayo. Este dará inicio a las 12:00 del día y finalizará a las 4:00 de la tarde.

Fecha : Domingo 17 de mayo de 2026

: Domingo 17 de mayo de 2026 Horario : De 12:00 a 16:00 horas

: De 12:00 a 16:00 horas Sede: Explanada Municipal de Huixquilucan, ubicada en calle Nicolás Bravo, sin número, colonia Centro, Estado de México

La jornada busca concentrar en un solo espacio distintas propuestas culinarias en torno al mole, en un formato que combina exhibición, degustación y venta, por lo que podrás probar una gran cantidad de platillos.

¿Qué habrá en la Feria del Mole 2026?

El mole es uno de los platillos más complejos de la gastronomía nacional. Su origen se remonta a la época prehispánica con el “mulli”, una mezcla que evolucionó con el paso del tiempo, de acuerdo con la Representación de Agricultura de la Ciudad de México.

La institución añade que en la actualidad existen más de 50 variedades de mole en el país, entre las que destacan el negro, rojo, verde y coloradito, aunque uno de los más deliciosos y conocidos es el poblano,

En esta feria, el mole tendrá presencia a través de 20 participantes confirmados en las degustaciones, quienes presentarán versiones elaboradas de manera tradicional o artesanal. Según la convocatoria oficial, los tipos de mole que podrán encontrarse incluyen:

Mole, clemole o pipián a base de hierbas frescas (verde)

Mole, clemole o pipián a base de chiles secos (rojo, negro o coloradito)

Mole, clemole o pipián con productos de temporada

Moles caldosos como mole de olla, chilate o tesmole

Además de la degustación, los expositores tendrán la posibilidad de vender sus productos, lo que abre la puerta a distintas presentaciones, desde preparaciones listas para consumir hasta versiones empaquetadas para llevar.

Hasta el momento, no se ha informado si el acceso al evento tendrá costo; sin embargo, se sabe que la venta de mole y otros productos dependerá directamente de cada expositor. Por ello, se recomienda a los asistentes acudir con dinero en efectivo para facilitar las compras.

¿Cómo participar en la Feria del Mole 2026? Bases del concurso

La convocatoria para formar parte de la feria permanece abierta y está dirigida a personas interesadas en exhibir sus recetas. De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Huixquilucan, el registro cierra el 6 de mayo y debe realizarse de manera presencial. Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Ser residente del municipio de Huixquilucan

Ser mayor de 18 años

Entregar un escrito libre que explique la historia e importancia de la receta dentro de la familia o comunidad

El registro se realiza en la Casa de la Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” o en la Dirección General de Cultura y Turismo, donde los interesados deben llenar una solicitud oficial dentro de los horarios establecidos.

En la Feria del Mole 2026 tendrá a 20 expositores. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Por su participación, cada expositor recibirá un kit al inicio del evento que incluirá: un reconocimiento oficial, una cuchara de madera, un mandil y una cazuela de barro de seis kilogramos, de acuerdo con la convocatoria oficial.