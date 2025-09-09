Muere Haru Urara: ¿Quién era ‘la estrella de los perdedores’ que inspiró un personaje de videojuego?

Haru Urara fue una celebridad en Japón famosa por nunca ganar una carrera. (Fotos: umamusume.com / IA Gemini).

La yegua Haru Urara, celebridad japonesa que inspiró un personaje del popular videojuego Umamusume: Pretty Derby, murió la madrugada de este 9 de septiembre a los 29 años, equivalente a casi 90 años humanos.

La yegua se hizo famosa por perder 113 carreras consecutivas en 2004, una cifra récord en el Hipódromo de Kochi. Aun así, conquistó al público y fue conocida como la “estrella brillante de los perdedores” (makegumi no hoshi).

Su fallecimiento ocurrió Martha Farm, prefectura de Chiba, donde vivía desde 2013 y recibía a cientos de visitantes.

¿De qué murió Haru Urara?

La muerte del famoso animal fue debido a un cólico equino, según confirmó su cuidadora Yuko Miyahara, representante de Martha Farm y de la Asociación Haru Urara, al medio japonés Friday.

Yuko Miyahara detalló que el 8 de septiembre Haru Urara mostró señales de malestar: no defecó en toda la mañana. “Llamé al veterinario y estuve con ella toda la noche, pero al amanecer su estado empeoró repentinamente y falleció. Es una verdadera lástima”.

El cólico equino es un padecimiento digestivo común pero altamente mortal en caballos, que ya ha cobrado la vida de campeones como Winning Ticket y Sunny Brian.

¿Quién fue Haru Urara, la ‘estrella brillante de los perdedores’?

Nacida en Hokkaido en 1996, Haru Urara, cuyo nombre significa 'Primavera Gloriosa’ o 'Primavera Gentil’, debutó en el hipódromo de Kōchi en 1998. Desde el inicio quedó marcada por una racha singular: perdió cada una de las 113 carreras en las que participó; sin embargo, esta peculiaridad la convirtió en un fenómeno cultural.

Medios japoneses como Friday la describieron como la “estrella de los desvalidos”, un símbolo de ternura y resiliencia. Jamás obtuvo una victoria, pero cautivó al país.

Sus boletos de apuesta dejaron de ser simples papeles y pasaron a venderse como amuletos de buena suerte, lo que incluso ayudó a salvar económicamente al hipódromo de Kōchi a principios de los años 2000.

En 2004, se retiró oficialmente, pero su leyenda ya estaba escrita: la de un caballo que nunca ganó, pero que hizo que miles de personas creyeran en la perseverancia.

De acuerdo con PC Gamer, en sus últimas carreras llegó a congregar a más de 13,000 personas, que apostaron más de 121 millones de yenes solo por acompañarla.

Haru Urara inspiró a un personaje de 'Umamusume: Pretty Derby'. (Foto: umamusume.com).

Haru Urara en Umamusume: del hipódromo al anime y videojuegos

Su historia fue adaptada en Umamusume: Pretty Derby, el popular videojuego para móviles desarrollado por Cygames, donde aparece como una adorable corredora de cabello rosa.

Gracias a esta representación, miles de jóvenes fuera de Japón conocieron su historia. Tal como apuntó NDTV, en los últimos años aumentaron las visitas de turistas extranjeros a Martha Farm para verla en persona.

En el juego, su personaje hace referencias a su racha de derrotas, pero siempre desde la ternura y la resiliencia.

“Está en una mala racha... ¡pero nunca se rinde! Aunque puede que no sea la más hábil, experimentó la emoción de las carreras en Kochi y quiso más. Aunque suspendió por completo el examen de ingreso de Tracen, el responsable de admisiones quedó impresionado cuando hablaron por su positividad ilimitada, que contagia a todas las Umamusume que la rodean", describe la página oficial de Umamusume: Pretty Derby.

Según PC Gamer, llegó a convertirse en una de las favoritas de la comunidad global, al punto de saturar una web de donaciones que permitió regalarle pasto premium valuado en 40 dólares.