¿Qué sigue después de ‘Demon Slayer Castillo Infinito’? Esto falta de historia después de la película

Se estrena 'Demon Slayer: Castillo Infinito' peor, ¿después qué? Esto es lo que sabemos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Koyoharu Gotoge, SHUEISHA, Aniplex, ufotable, shutterstock).

La historia del popular anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba entra en su recta final. Tras el cierre del Hashira Training Arc, las cuentas oficiales del anime confirmaron que llegará la película ‘Castillo Infinito’ pero, ¿qué es lo que sigue luego de esta ya exitosa cinta en Japón?

La plataforma especializada en anime Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment son los encargados de llevar esta película a los cines de todo el mundo, incluida Latinoamérica... pero mientras llega la fecha del estreno, te contamos qué es lo que sigue.

¿Qué sigue después de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Demon Slayer no termina con el estreno de ‘Castillo Infinito’ este año, sino que el arco final del manga de Koyoharu Gotouge será adaptado en tres películas dirigidas por Haruo Sotozaki, con animación del estudio ufotable.

Akira Matsushima repite como director jefe de animación y diseñador de personajes, mientras la música queda a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina, responsables de la atmósfera épica de la saga.

La trama enfrenta a Tanjiro, Nezuko y los Pilares contra Muzan Kibutsuji en la batalla definitiva. Cada cinta abarcará una parte del extenso arco narrativo, cargado de giros dramáticos, revelaciones y combates que marcarán el destino de los cazadores de demonios.

Una vez concluida la parte del ‘Castillo Infinito’, la historia se acercará a su desenlace definitivo con la segunda parte del llamado Arco de la Batalla Final contra Muzan, conocido como ‘Arco de La Cuenta Regresiva al Amanecer’. Allí se resolverá el destino de Tanjiro y Nezuko, en una confrontación que cierra la historia y que dará cierre a la historia que inicia cuando un joven regresa su hogar, que fue arrasado por demonios, y convirtieron a su hermana en uno de ellos.

Aunque los detalles del calendario de estrenos posteriores aún no se confirman, la expectativa se centra en cómo Ufotable llevará al cine uno de los enfrentamientos más memorables del manga.

¿Cuál es el orden para ver Demon Slayer?

Para disfrutar de la saga sin perder detalle, este es el orden recomendado:

Temporada 1 (2019) : 26 episodios que presentan a Tanjiro y Nezuko tras la tragedia familiar que los marca para siempre.

: 26 episodios que presentan a Tanjiro y Nezuko tras la tragedia familiar que los marca para siempre. Película: Demon Slayer – Mugen Train (2020) : Conecta directamente con la temporada 2 y narra la batalla contra Enmu en el tren infinito.

: Conecta directamente con la temporada 2 y narra la batalla contra Enmu en el tren infinito. Temporada 2 (2021-2022) : Incluye el Arco de Mugen Train y el Arco del Distrito Rojo , donde aparece Tengen Uzui.

: Incluye el y el , donde aparece Tengen Uzui. Película: Hacia la Aldea de los Herreros (2023) : Funciona como transición hacia la tercera temporada.

: Funciona como transición hacia la tercera temporada. Temporada 3 (2023) : Desarrolla el Arco de la Aldea de los Herreros .

: Desarrolla el . Película: Camino al Hashira Training (2024) : Enlaza la tercera y cuarta temporadas.

: Enlaza la tercera y cuarta temporadas. Temporada 4 (2024): Adaptación del Arco del Entrenamiento de los Pilares.

¿Dónde ver todo ‘Demon Slayer’?

Los fanáticos pueden disfrutar de todas las temporadas y películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Crunchyroll, tanto en versión subtitulada como con doblaje latino. Además, el anime principal se puede ver mediante Netflix.