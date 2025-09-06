¡Las guerreras llegan a la pantalla grande! UNAM anuncia funciones de ‘KPop Demon Hunters’

La UNAM compartió la cartelera de septiembre, donde figuran dos funciones de 'KPop Demon Hunters', estos son los detalles. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix/Freepik)

La película Kpop Demon Hunters, la más vista de Netflix en toda la historia, que llega a la pantalla grande gracias a que la UNAM prepara dos funciones especiales.

Esto deja claro que no solo las películas en el cine, como Demon Slayer: Castillo infinito, se convierten en un fenómeno cultural, también las que solo se estrenan en streaming.

La historia de KPop Demon Hunters (o Las Guerreras K-Pop en español) sigue a Rumi, Mia y Zoey mientras intentan vencer a Gwi-Ma, villano de la trama, que utiliza un grupo de K-Pop para derrotar a las protagonistas mediante el poder de la música y ahora llegó el momento de verla en un auditorio.

La película 'KPop Demon Hunters' se convirtió en la más vista de la historia de Netflix. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

¿Cuándo son las funciones de ‘KPop Demon Hunters’ en la UNAM?

La Facultad de Artes y Diseño (FAD), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, compartió la cartelera de las películas que transmite durante septiembre, donde hay dos proyecciones de El viaje de chihiro y dos más del live action de Como entrenar a tu dragón.

Pero las más destacadas son las dos funciones especiales de Kpop Demon Hunters, película en tendencia en Netflix.

La fecha para la proyección de la cinta animada es el martes 23 de septiembre en dos horarios, la primera es de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

'KPop Demon Hunters' ('Las Guerreras K-pop' en español) tendrá dos funciones en la UNAM. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

Sin embargo, cabe destacar que las redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño no especificaron si la entrada es gratuita o no, o si es en exclusiva para los alumnos de la institución educativa.

En todo caso, el espacio es limitado porque las funciones son en el Auditorio Francisco Goitia, el cual tiene un aforo de 400 personas, es decir, un total de 800 para las dos proyecciones previstas.

¿Dónde está la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM donde tendrán dos funciones de ‘KPop Demon Hunters’?

La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM no se encuentra en Ciudad Universitaria como la mayoría de las facultades, en cambio, está en la Alcaldía Xochimilco.

La dirección exacta de la FAD es Prolongación Constitución, 58A, en La Concha, Xochimilco.

¿De qué trata ‘KPop Demon Hunters’ y dónde ver la película?

Aunque la película KPop Demon Hunters sí llego a cines, solo lo hizo en Estados Unidos, así que por el momento solo puedes ver la cinta en el top 10 en la plataforma de streaming Netflix, que requiere de una suscripción con costo.

La trama de la cinta sigue a un grupo ficticio de K-pop llamado HUNTR/X, compuesto por tres chicas: Rumi, Mira y Zoey. Estas talentosas jóvenes llevan una doble vida como cantantes y cazadoras de demonios.

Su música tiene el poder de crear un campo de fuerza que protege a la humanidad de espíritus malignos. El conflicto principal se presenta con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival que está compuesta por demonios. A medida que HUNTR/X intenta proteger su mundo, Rumi se enfrenta a su propia herencia demoníaca, un secreto que ha mantenido oculto.

Además de la historia, también tiene un soundtrack con canciones como ‘Soda pop’ y ‘Golden’, que alcanzó el top 10 de Billboard’s Hot 100.