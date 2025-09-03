¿Cuál es el caso que inspiró ‘El Conjuro 4: últimos ritos’ y que los Warren no resolvieron?

'El conjuro 4:últimos ritos' se basó en un caso que los Warren nunca pudieron resolver. (Foto: EFE/Giles Keyte Warner Bros Pictures/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/Instagram @theconjuring)

¿Estás listo para ‘brincar’ de tu asiento una vez más? El Conjuro 4: últimos ritos se estrena en las salas de cine en México, película de terror que se inspiró uno de los casos de los Warren que no pudieron resolver.

Los detectives paranormales se enfrentaron a la muñeca Anabelle, pero ahora la historia nos lleva a la familia Smurl, que se mudaron a una casa en Pensilvania con sus 4 hijas y al poco tiempo empezaron los sucesos inexplicables.

Tras el lanzamiento de La hora de la desaparición, el terror no termina y ahora es turno de ver en la pantalla grande el caso que inspiró la película El Conjuro 4: últimos ritos, uno de los más mediáticos en Estados Unidos durante la década de los 80, esta es la historia.

Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren en 'El Conjuro 4:últimos ritos'. (Foto: EFE/Giles Keyte Warner Bros Pictures/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA) (Giles Keyte/EFE)

¿Cuál es la historia real que inspiró ‘El Conjuro 4: últimos ritos’?

Todo comenzó cuando Jack y Janet Smurl se mudaron en 1976 a una casa en West Pittston, Pensilvania, con sus dos hijas pequeñas, y poco después nacieron dos hijos más, que eran gemelos.

Aunque la familia describía su vida como pacífica, en 1974 comenzaron a notar señales “extrañas” en la casa. Primero fueron golpes en las paredes y sonidos inexplicables, pero pronto aparecieron olores desagradables que no tenían origen aparente.

Todo se complicó cuando la familia Smurl afirmó ver cómo una fuerza invisible levantó a su perro y lo arrojó por la sala. Estos hechos marcaron el inicio de lo que sería una década de presunta actividad demoníaca.

El caso llegó a un punto crítico cuando una lámpara de araña cayó del techo y casi aplastó a una de sus hijas, además presuntamente Janet Smurl sufrió un infarto tras presenciar fenómenos paranormales como gritos en la noche o sombras oscuras que paseaban por los pasillos, por ello decidieron contactar a los detectives Lorraine y Ed Warren.

La historia paranormal de la familia Smurl llamó la atención de Ed y Lorraine Warren, personajes protagonistas de las películas del universo de El Conjuro, reconocidos investigadores paranormales que también participaron en casos emblemáticos como el de Amityville, informó la página Screenrant.

Los Warren aseguraron que en la casa convivían cuatro presencias: una anciana, una joven violenta, un hombre que había muerto en el lugar y, sobre todo, un demonio que manipulaba a los otros espíritus con el fin de destruir a la familia.

Según Ed Warren, durante una de sus primeras visitas, la temperatura descendió drásticamente y una masa oscura apareció frente a él mientras los muebles se movían violentamente, de acuerdo con la revista People.

A pesar de los intentos de los investigadores paranormales, la actividad ‘inexplicable’ no se detuvo y la familia se mudó de la casa a otro lugar, pero presuntamente las ‘entidades’ que atormentaban a los Smurl se fueron con ellos, otras versiones indican que la casa estaba maldita.

La actividad paranormal cesó luego de la intervención de la Iglesia Católica, que realizó un exorcismo, aunque nunca se comprobó de manera científica la existencia de las entidades descritas.

En definitiva, la llamada ‘Casa de los Smurl’ se convirtió en un capítulo más dentro de los archivos de fenómenos paranormales investigados por los Warren.

¿Dónde ver ‘El Conjuro 4: últimos ritos’?

La saga de terror donde apareció el personaje de ‘La Monja’, protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, que interpretan a Ed y Lorraine Warren, solo está disponible en las salas de cines de México.

El estreno oficial de la última cinta de esta serie de películas de El Conjuro es el 5 de septiembre, pero algunas sedes la proyectan desde el 4 de septiembre.