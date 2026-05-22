Sergio Mayer ‘explota’ tras renunciar a Morena y acusa ‘rudeza innecesaria’: ‘No tengo que tragar sapos’

Sergio Mayer se quejó de la “rudeza innecesaria” dentro de Morena después de regresar de su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

El diputado federal explicó que el motivo de su renuncia a la militancia de Morena fueron los maltratos que sufrió y que considera intolerables.

“Hubo temas de maltrato innecesario. Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas, que no tengo ni que decirlos. No tengo ninguna necesidad de ello. Te lo dicen: ‘Para estar en la política hay que tragar sapos’, pero yo no tengo que tragar sapos ajenos”, comentó ante representantes de medios de comunicación.

Rechazó que su salida del partido guinda tenga relación con la presión de Estados Unidos sobre políticos de Morena, después de la acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.

Afirmó que dentro de la organización existen “grupos que buscan llevar agua a su molino”, pero supuestamente, al no formar parte de ningún bando, quedaba sin respaldo.

“No tiene nada que ver (con las acusaciones de EU a morenistas). Yo no tengo miedo de nada. No tengo ningún problema (...) estoy en medio de fuego cruzado (...) porque ni de aquí ni de allá ni de acá y no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado”, comentó.

Sergio Mayer renuncia a Morena y Monreal espera que recapacite

El 19 de mayo, Sergio Mayer presentó su renuncia a Morena después de las críticas por priorizar su participación en La Casa de los Famosos sobre sus actividades legislativas.

Hasta el momento, la salida de Sergio Mayer de Morena no provocó ningún posicionamiento de Ariadna Montiel, lideresa nacional de Morena, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, recibió cuestionamientos sobre el tema y comentó que le “duele” la decisión de Mayer.

Pidió que recapacite sobre su salida del partido guinda, ya que “el movimiento está fuerte”. Sin embargo, reconoció que notó “incómodo” a Sergio Mayer dentro del partido.

En tanto, descartó que la renuncia a la militancia signifique la salida del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, es decir, Mayer podría mantener respaldo a las propuestas legislativas de Morena.

“A mí me duele siempre que una persona renuncia a Morena. Me duele, en lo personal, no me alegra ni lo aplaudo, porque cualquier persona que se va de Morena o cualquier persona que renuncia a nuestro movimiento no es correcto ni es conveniente”, dijo el 20 de mayo desde San Lázaro.