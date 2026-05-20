Mayer se despide de Sheinbaum tras renunciar a Morena: ‘Cuente conmigo incondicionalmente’

La noche del martes se dio a conocer que Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable al partido Morena. (Foto: Cuartoscuro)

El actor y exdiputado Sergio Mayer se despidió de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de renunciar a Morena la noche del martes por motivos personales.

A través de un mensaje en redes sociales, el exlegislador aseguró que la mandataria cuenta con su apoyo incondicional en cualquier circunstancia.

“Mi admiración, mi cariño y mi gratitud siempre, cuente ustedes conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente”, señaló.

La noche del martes se dio a conocer que Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable al partido Morena con el que llegó a la Cámara de Diputados.

¿Por qué renunció Sergio Mayer a Morena?

En el escrito, recibido por Morena a las 14:24 horas, Sergio Mayer informó que su decisión responde a “diversos motivos de carácter personal” y precisó que la renuncia “constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”.

“Vengo a presentar mi RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, señala el documento firmado por el legislador.

El también actor solicitó la cancelación de su registro de la militancia de Morena, así como la eliminación de sus datos personales de cualquier registro del instituto político.

La renuncia fue presentada con fundamento en el artículo 40, inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos. El oficio incluye una copia simple de su credencial para votar emitida por el INE.

Morena pide que se quite afiliación de Sergio Mayer

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó el martes también que el 24 de febrero, se inició un procedimiento sancionador de oficio en contra Sergio Mayer Bretón, en su calidad de diputado federal.

A través de un comunicado, Morena explicó que afectó a la imagen del partido-movimiento tras pedir licencia para ingresar a un reality show e interponer intereses personales sobre los principios partidistas.

“En ese procedimiento, se determinó como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidarios”, señaló.

Agregó que en el proceso sancionador, Mayer decidió no atender las etapas procesales propias del procedimiento instaurado en su contra, ante esto solicitó su renuncia a la militancia del partido.

“Ante esta situación, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha determinado solicitar a las instancias correspondientes del partido la baja del padrón de afiliados, así como la exclusión de Sergio Mayer Bretón, para ser candidato de Morena en cualquier proceso de selección”, indicó.