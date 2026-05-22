¿Sobrinos de exsecretario de Marina de AMLO asesinaron a testigos de huachicol? Esto dice la FGR

Fernando 'N', señalado por el caso de huachicol fiscal, fue detenido en Argentina, a donde escapó con un pasaporte falso de Guatemala.

Fernando ‘N’ y Manuel ‘N’, sobrinos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, no son sospechosos de los asesinatos de presuntos testigos del esquema de huachicol fiscal, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR) este viernes 22 de mayo.

La FGR de Ernestina Godoy subrayó que las autoridades no cuentan con información que establezca que Fernando ‘N’ y Manuel ‘N’ hayan participado en la muerte de tres marinos.

La Fiscalía hizo esta aclaración después de que un medio de circulación nacional publicó una nota en la que se afirma que los sobrinos del exsecretario de Marina de AMLO recurrieron a la “intimidación, control y silenciamiento” contra personas que intentaron denunciar el esquema de huachicol fiscal.

“Como la misma publicación lo refiere, dichas aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones”, apuntó.

El tema llegó a la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum. “¿Ya salió (la aclaración)? Qué bueno porque lo mencionó la fiscal en la reunión de seguridad de la mañana, que era falso”, dijo en Palacio Nacional.

¿Quiénes son los marinos que murieron y estaban involucrados en el huachicol fiscal?

Está el caso del capitán Abraham Pérez Ramírez, señalado de recibir 100 mil pesos para encubrir la descarga de un buque con huachicol en el puerto de Tampico.

El capitán Pérez Ramírez se suicidó en sus oficinas, reportó Reforma el 8 septiembre de 2025.

Un día después, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga falleció durante un accidente en una práctica de tiro en las instalaciones de la Marina en Puerto Peñasco, Sonora.

El capitán Zúñiga estuvo adscrito a la Aduana de Manzanillo, Colima, pero fue removido a petición por órdenes del secretario Rafael Ojeda, y del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo.

Marko Cortés, entonces dirigente nacional del PAN, afirmó que las muertes de los marinos buscaba “proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país. Qué raro que ambos estaban involucrados directamente”.

De acuerco con un informe en poder de la Secretaría de Seguridad y la FGR, el combustible ilegal que entró a México con ayuda de altos mandos de la Secretaría de Marina fue distribuido a gasolineros quienes fueron presionados para venderlo por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

¿En qué va el caso contra Fernando ‘N’ y Manuel ‘N’?

Fernando ‘N’ y Manuel ‘N’ son señalados por autoridades federales de formar parte de una presunta red de huachicol fiscal que habría operado mediante la importación irregular de combustibles a México a través de puertos y aduanas. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a que ambos habrían ocupado posiciones clave dentro del esquema.

Manuel ‘N’ permanece bajo proceso por este caso. En una carta enviada a la presidenta Sheinbaum, denunció que fue vinculado a proceso sin pruebas. “He sido víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación donde se me exhibió como culpable”, criticó.

Fernando ‘N’, excontralmirante de la Marina, fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026, a donde llegó utilizando un pasaporte falso de Guatemala.

Claudia Sheinbaum pidió que el Gobierno de Javier Milei la deportación de Fernando ‘N’, quien asegura que su vida está en peligro si es devuelto a México. La defensa de ambos exmarinos ha denunciado la falta de acceso completo al expediente en su contra.