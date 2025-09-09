Muere otro marino, ahora en accidente en práctica de tiro; fue removido de aduana en Manzanillo en 2023

A 24 horas de que se diera a conocer el suicidio del capitán Abraham Pérez Ramírez, la Secretaría de Marina informó este martes 9 de septiembre el fallecimiento de otro de sus integrantes en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro.

En un comunicado, la dependencia expresó su pesar por este hecho y manifestó su solidaridad hacia los familiares del marino, a quienes aseguró que se les brindará respaldo absoluto conforme a lo establecido en la ley.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, señaló la dependencia.

¿Quién fue el integrante de la Marina que murió en Puerto Peñasco?

El elemento de la Marina fue identificado como el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien antes pasado estuvo adscrito a la Aduana de Manzanillo, Colima, cargo que dejó tras un acuerdo institucional con las autoridades.

Durante su gestión en la aduana, destacó por la coordinación en seguridad portuaria dentro de un recinto estratégico para el comercio marítimo y para la lucha contra el contrabando de mercancías.

Sin embargo, fue removido de su puesto a petición del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo.

Su lugar lo ocupó Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien apenas dos semanas después de haber asumido el cargo de subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo fue asesinado, en 28 de mayo de 2023.

Dicha ejecución fue atribuida en ese momento al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal interesada en el control de las aduanas para el tráfico de drogas.

Integrante de la Marina involucrado en caso de huachicol fiscal se suicida

La noticia del fallecimiento de Adrián Omar del Ángel Zúñiga ocurre un día después de la confirmación del suicidio del capitán de la Marina, Abraham Pérez Ramírez. Su nombre había sido vinculado, de forma preliminar, a una red de huachicol fiscal en Tamaulipas.

El pasado domingo 7 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de 14 personas involucradas en dicha red. Entre los arrestados se encontraba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

De acuerdo con los reportes preliminares, Abraham Pérez Ramírez habría facilitado protección a operadores de una red de robo de combustibles en Tamaulipas, por lo que su nombre apareció en las indagatorias de la FGR como un posible enlace entre mandos navales y empresarios coludidos.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum y Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aclararon que Pérez Ramírez no estaba formalmente vinculado a la red de huachicol fiscal. Ambos subrayaron que, aunque su nombre apareció en versiones preliminares, las investigaciones oficiales no acreditaron su participación directa.

Claudia Sheinbaum recalcó que el caso debe investigarse con transparencia y sin especulaciones, mientras que Gertz Manero afirmó que la FGR continuará con las indagatorias para deslindar responsabilidades y perseguir a los verdaderos responsables.