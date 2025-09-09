Sheinbaum y Gertz Manero descartan que el capitán fallecido esté ligado a red de huachicol en Tamaulipas

Claudia Sheinbaum y Alejandro Gertz Manero descartaron que el marino que se suicidó estuviera involucrado en la red de huachicol fiscal en Tamaulipas. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, negaron que el capitán Abraham Pérez Ramírez estuviera bajo investigación por la red de huachicol fiscal en Tamaulipas, luego de confirmarse su muerte el lunes 8 de septiembre.

En la conferencia de este martes, la mandataria envió sus condolencias a los familiares del capitán, quien presuntamente se suicidó. Señaló que no existe certeza de que hubiera participado en este esquema que permitió el ingreso de miles de litros de hidrocarburos no declarados y que provocó un significativo quebranto al erario público.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino. Nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso”, dijo la mandataria.

Por su parte, el fiscal Gertz Manero fue más tajante. Aseguró que el capitán Abraham Pérez Ramírez no estaba vinculado a ninguna investigación en curso de las autoridades federales y afirmó que se trató de un asunto personal.

“Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza”, afirmó el fiscal.

No ofrecieron detalles sobre la causa de la muerte, aunque las primeras versiones señalan que el capitán Pérez Ramírez se suicidó. Se investiga si pudo tratarse de un ataque.

Detenciones fortalecen a la institución: Sheinbaum

Hasta el momento, suman 14 detenidos por este caso: cinco marinos en activo, cinco exfuncionarios de aduanas, tres empresarios y un marino en retiro.

Ante la red de corrupción que involucra desde mandos medios hasta altos mandos de una de las dependencias más prestigiadas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvieron que el actuar de unos cuantos no debe manchar a la Secretaría de Marina.

La mandataria aseguró que las acciones legales emprendidas contra los involucrados fortalecen a la institución en lugar de debilitarla.

“El que se haya actuado contra algunos elementos que cometieron estas irregularidades fortalece a la institución, porque hay un reconocimiento de que ahí donde hay alguien que no está cumpliendo ni con los valores militares, ni con los valores éticos, ni morales y no está cumpliendo con la ley, pues hay consecuencias. Eso fortalece a las instituciones siempre”, compartió.

Aclaran que Ruffo Appel y Novelo Osuna no están bajo investigación

El gobierno federal también aclaró la supuesta orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, vinculado a la empresa Ingemar, señalada en las investigaciones por irregularidades en la importación de combustible al país.

De igual forma desmintieron una investigación u orden de aprehensión contra Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena, señalado como propietario del lote donde se localizaron tractocamiones con combustible ingresado de manera ilegal al país.

“Al momento ninguna de las dos personas cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.