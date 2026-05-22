Irán propone a EU cede su uranio: ¿Cómo reacciona el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados en el cierre de la semana del 16 al 22 de mayo.

La aversión al riesgo por la guerra entre Estados Unidos e Irán lleva al peso al terreno de las pérdidas ante el dólar este viernes 22 de mayo.

Como parte de la propuesta para terminar la guerra que inició el 28 de febrero, Irán ofreció transferir parte de sus reservas de uranio enriquecido, pero rechazó la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, según informó el Wall Street Journal.

El presidente Donald Trump propuso que Irán permitiera el paso por el Estrecho de Ormuz y que Washington levantara el bloqueo a los puertos iraníes a partir de junio.

Irán exigió garantías de que el uranio transferido sería devuelto si fracasan las negociaciones y descartó el desmantelamiento de sus instalaciones.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este viernes?

El peso pierde 0.11 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.32 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del jueves 21 de mayo.

En el balance semanal, el peso se perfila para terminar con una leve ganancia pues hace siete días, el tipo de cambio cerró en las 17.34 unidades.

“La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar pues persiste la cautela en el mercado cambiario, a la espera de más noticias sobre la guerra en Oriente Medio y sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.81 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.58 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.35 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el won surcoreano con 0.59 por ciento; el dólar australiano con 0.41 por ciento; el dólar neozelandés con 0.39 por ciento; la lira turca con 0.34 por ciento, y la corona sueca con 0.33 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg