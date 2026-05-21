Peso ‘queda dolido’ por recorte de Moody’s a calificación de México: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 21 de mayo.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este jueves 21 de mayo debido a una mayor aversión al riesgo. El mercado asimila el recorte de Moody’s a la calificación de México y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobnre un acuerdo de paz.

La agencia calificadora justificó bajar la nota de México de ‘Baa3′ a ‘Baa2′, y cambiar la perspectiva de negativa a estable por una serie de factores que limitan “la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento”.

En Medio Oriente, Irán dijo que ‘redujo diferencias’ con EU con la última propuesta para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles sobre cuándo enviará una respuesta a Donald Trump, quien amenazó con un ‘gran golpe’ si Teherán no cierra un pacto pronto.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este jueves?

El peso mexicano pierde 0.23 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.35 unidades, 7 centavos más con respecto al cierre del miércoles 20 de mayo.

“El panorama de riesgos internos de México se ha deteriorado. A pesar de que el mercado ya esperaba un ajuste a la baja de la calificación de Moody’s, eleva la probabilidad de que la deuda soberana del país pierda su grado de inversión si no se toman medidas correctivas en 2026 y 2027”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.79 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.78 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.62 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.33 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el won surcoreano con 0.81 por ciento; el florín húngaro con 0.59 por ciento; el rand sudafricano con 0.53 por ciento; el real brasileño con 0.46 por ciento, y el shekel israelí con 0.34 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg