Peso se aprecia ante el dólar a pesar de amenaza de Irán a EU: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 20 de mayo.

A pesar de la incertidumbre entre Estados Unidos Irán, que amenazó con ataques en Medio Oriente, los inversionistas muestran un mayor apetito por activos de riesgo, lo que inyecta debilidad al billete estadounidense y abre paso a ganancias para el peso mexicano.

Donald Trump amenazó con ‘un gran golpe’ a Irán si no avanza en las negociaciones de un acuerdo de paz que reabra el Estrecho de Ormuz. Washington exige a Teherán que abandone su programa para producir armas nucleares y que ceda su uranio enriquecido.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria, el brazo armado de Irán, amagó con extender el conflicto con Estados Unidos a todo el Medio Oriente. Habrá “golpes devastadores en lugares que no se esperan”, advirtió.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar?

El peso mexicano se aprecia 0.64 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.29 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del martes 19 de mayo.

“Es importante reiterar que la apreciación del peso se trata de una corrección y no un cambio de tendencia, pues la guerra en Oriente Medio continúa y podría agravarse. En días recientes Trump ha reiterado que podría ser necesario realizar un ataque en contra de Irán para poner fin al conflicto”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.71 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.75 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.61 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.45 por ciento.

Contrario al peso, entre las divisas más depreciadas están la rupia india con 0.30 por ciento; la corona noruega con 0.25 por ciento; el franco suizo con 0.19 por ciento; el zloty polaco con 0.16 por ciento, y el dólar canadiense con 0.15 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg