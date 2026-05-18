Trump cancela bombardeo a Irán por avance en acuerdo de paz: ‘Estamos en negociaciones serias’

Un medio iraní reportó durante la mañana de este lunes 18 de mayo que EU acordó 'exenciones temporales' a las exportaciones de crudo de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que que canceló nuevos bombardeos a Irán esta semana a petición de varias naciones de Medio Oriente.

“Se están llevando a cabo negociaciones serias” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán, dijo el mandatario sobre el bombardeo que iba a lanzar el martes 19 de mayo.

Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que suspendiera el ataque previsto, y reiteró su optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo que incluya la condición de que Irán no tenga armas nucleares.

Trump indicó que ordenó a altos funcionarios del Pentágono que “estén preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Su publicación fue la señal más reciente del dilema que enfrenta con la guerra, en la que Teherán ha adoptado una postura dura ante la ausencia de amenazas creíbles de nuevos ataques por parte de Estados Unidos. No obstante, una escalada provocaría mayores aumentos en los precios del petróleo, un riesgo que hasta ahora la Casa Blanca no ha estado dispuesta a asumir.

¿Cómo reaccionó el mercado a la cancelación del bombardeo a Irán?

El petróleo borró gran parte de las ganancias de la jornada tras los comentarios más recientes de Trump. El barril de la mezcla Brent se cotiza en los 108.95 dólares y los rendimientos de los bonos del Tesoro también retrocedieron.

La Casa Blanca señaló que una propuesta entregada por Irán a través de mediadores paquistaníes el domingo 17 de mayo carecía de avances significativos, ya que no ofrecía compromisos detallados sobre la entrega de las reservas de uranio altamente enriquecido de la República Islámica ni sobre la suspensión de un mayor enriquecimiento, reportó Axios citando a un alto funcionario estadounidense.

Irán indicó que las exigencias de Estados Unidos son inaceptables pues se niegan a ceder en algunas de sus posiciones clave e insistió en que se le devuelvan sus activos congelados y se le pague una compensación por la guerra.

EU extiende exención a petróleo ruso por guerra con Irán

La agencia semioficial iraní Tasnim informó previamente que Estados Unidos había ofrecido un ‘perdón’ temporal a las sanciones sobre la venta de petróleo iraní hasta que se alcanzara un acuerdo final, como parte de una nueva propuesta preliminar. Un funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado debido a la sensibilidad del tema, aseguró que la información era falsa, aunque no dio más detalles.

Los altos precios del petróleo han incrementado la presión sobre la administración Trump. Este lunes, el Departamento del Tesoro informó que extenderá por otros 30 días una exención de sanciones para permitir la venta de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en una publicación en X que la exención permitirá “a las naciones más vulnerables acceder temporalmente al petróleo ruso que actualmente permanece varado en el mar”.

De regreso de una cumbre en Beijing la semana pasada, el presidente Donald Trump dijo a reporteros que habló con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la posibilidad de levantar sanciones a empresas petroleras chinas que compran crudo iraní. Antes de la guerra, alrededor del 90 por ciento de las exportaciones petroleras de Irán eran adquiridas por China.