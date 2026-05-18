Hombre amenaza de muerte a trabajadora del IMSS: ‘A la próxima te meto en una bolsa de basura’

Un hombre amenazó de muerte a una empleada del IMSS en San Luis Potosí. (Captura de pantalla)

Un hombre amenazó de muerte a una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, según un video difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo el hombre amedrenta y señala a la empleada en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 7 del IMSS en la entidad.

“Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una pinche bolsa de basura y te mato”, fue la amenaza que lanzó el sujeto quien además le aventó a la mujer las cosas que había en el escritorio.

Después de la agresión, el hombre se alejó y se fue mientras la empleada solo lo observó en silencio.

En otro ángulo del video, se ve cómo los usuarios y compañeros de la trabajadora solo se quedaron viendo al hombre que gritaba, pero nadie intervino para frenar o impedir la agresión.

¿Qué sabemos del hombre que agredió a una empleada del IMSS en San Luis Potosí?

De acuerdo con versiones difundidas tras el incidente, el agresor sería esposo de una beneficiaria inconforme con la atención brindada a su pareja; sin embargo, hasta el momento no existe un posicionamiento oficial de la delegación del IMSS en San Luis Potosí sobre por qué ocurrió el incidente, según información de Quadratín SLP.

A pesar de las quejas y críticas de los usuarios en redes sociales, hasta ahora no se ha informado de alguna denuncia presentada por la trabajadora después de la agresión.

Sin embargo, los usuarios pidieron al IMSS y al gobierno del estado brindar protección y el apoyo necesario a la empleada con tal de que el sujeto no cumplan con sus amenazas.

Colectivas feministas también exigieron en redes sociales que las agresiones no pasen desapercibidas y, en cambio, sean investigadas bajo perspectiva de género por las expresiones utilizadas por el hombre.

¿Qué dijo el IMSS tras las amenazas contra una empleada?

A través de un comunicado, el IMSS condenó cualquier acto de violencia o agresión que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios.

Tras el incidente, el Instituto activó los protocolos institucionales de atención de seguridad para la trabajadora agredida

“La trabajadora recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes”, dice el comunicado del IMSS en el que asegura que mantendrá espacios seguros y de respeto para todo su personal en el estado.

Una versión que circula en redes sociales indica que el familiar de la paciente se enojó con la recepcionista de la clínica tras haberle reagendado a su esposa la cita ginecológica que tenía en el IMSS.