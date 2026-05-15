Evelyn Salgado participa en reunión nacional del IMSS Bienestar encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad para las familias guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en una reunión nacional de seguimiento al programa IMSS Bienestar, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria estatal destacó que en Guerrero se mantienen esfuerzos permanentes para acercar servicios médicos, medicamentos y atención integral a las comunidades más vulnerables, priorizando el trabajo territorial y la cercanía con la población.

“Seguimos sumando esfuerzos con el Gobierno de México para que nadie se quede sin atención médica, sin medicamentos y sin el acompañamiento que necesita”, expresó la gobernadora.

Asimismo, reconoció el respaldo y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con Guerrero y con el fortalecimiento del sistema de salud pública, particularmente a través del modelo IMSS Bienestar.

Evelyn Salgado reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para consolidar un sistema de salud más eficiente, humano y accesible para todas y todos los guerrerenses.

En este encuentro en el que participaron gobernadoras y gobernadores del país revisaron los avances para fortalecer la coordinación entre los estados y el Gobierno de México en materia de salud pública, especialmente en regiones con mayores necesidades de atención.