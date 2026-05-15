AICM ‘cancela’ estacionamiento para recoger a pasajeros de Uber y Didi: ‘Taxistas no estaban de acuerdo’

¿Tendrás que caminar más? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio marcha atrás al proyecto de un estacionamiento de corta estancia que serviría, entre otras funciones, para que conductores de aplicaciones como Uber y Didi esperaran a sus pasajeros.

De acuerdo con el director del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, el espacio originalmente contemplaba dos objetivos principales: facilitar el ascenso y descenso rápido de pasajeros y ofrecer un punto de espera para taxis de aplicación.

“El estacionamiento de corta estancia tendría una capacidad para 200 cajones y tenía, sobre todo, dos funciones: uno, para las personas que solo iban a recoger o a dejar a alguien al aeropuerto; y dos, para los taxis de aplicación que tuvieran un lugar en donde esperar a sus clientes”, explicó.

Sin embargo, el proyecto cambió tras la inconformidad de los taxistas concesionados del AICM: “Este estacionamiento (…) ya no va a ser de corta estancia, sino simplemente un estacionamiento adicional. Y es que los taxistas concesionados del aeropuerto no estuvieron de acuerdo”, señalaron autoridades del aeropuerto.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el estacionamiento para Uber y Didi en el AICM?

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este viernes de mayo que el AICM continúa en proceso de remodelación y aseguró que, una vez concluidas las obras, se reorganizará la movilidad al interior de la terminal aérea, incluyendo la operación de taxis concesionados y servicios por aplicación.

“Todavía está en obra el aeropuerto Benito Juárez (…) se está quitando la glorieta que estaba en la entrada porque eso generaba muchísimo tráfico”, explicó.

Por esta razón, Sheinbaum adelantó que los taxis tradicionales y los vehículos de aplicaciones operarán en zonas separadas dentro del aeropuerto.

“Los taxis que pagan al aeropuerto quedan en un lugar y los de aplicación quedan en otro sitio, pero va a quedar iluminado, con rampas y todo para llegar”, indicó.

La mandataria sostuvo que los cambios buscan mejorar la movilidad y reducir el congestionamiento vehicular en el principal aeropuerto del país.