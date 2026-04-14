AICM les hará un ‘huequito’ a los taxis de aplicación: Planean espacios para que usuarios los aborden

El AICM analiza habilitar zonas externas con transporte interno para que usuarios puedan abordar servicios como Uber sin ingresar a terminales. (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

El gobierno federal delineó una posible solución para el problema de los taxis de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: colocar un transporte público adicional desde y hacia las terminales que lleve a los usuarios a un sitio especial, aún no establecido, para que estos puedan tomar transporte de aplicación como Uber.

En entrevista, Rodrigo Ríos, líder del Movimiento Colectivo de Conductores de Plataforma, refirió que se está trabajando con el gobierno para encontrar una solución.

¿Cómo funcionarán las nuevas bahías en el AICM?

“Se están tratando de dar soluciones, en donde van a crear bahías en una determinada área de las terminales para que nosotros podamos cargar allí; le van a facilitar a los clientes con transporte público para que de la terminal a las puertas a las bahías para que puedan tomar su Uber”, reveló Ríos.

La posible solución fue comunicada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a los conductores por aplicación, pero aún está en análisis.

La discusión legal sobre el libre tránsito y las restricciones de la zona federal ha escalado en numerosas ocasiones, pues mientras los taxis concesionarios acusan a las plataformas de no cumplir con los lineamientos, las empresas de transporte por aplicación argumentan tener resoluciones judiciales a su favor para operar en el AICM.

Los taxis de aplicación sí pueden dejar pasaje en el AICM sin ninguna consecuencia, pero no pueden recoger pasaje desde ninguna de sus dos terminales.

De hecho, las aplicaciones no pueden iniciar viajes desde ninguna terminal aérea del país.

Apps esperan regulación en el AICM antes del Mundial

Fuentes aeroportuarias dijeron que el AICM está adecuando “un espacio” para que los conductores de plataformas puedan dar sus servicios en las inmediaciones de las dos terminales, pero aún no se ha definido dónde estará ubicado y si esta solución estará lista para el Mundial.

Agregó que los conductores de aplicación están de acuerdo con la alternativa del gobierno, toda vez que los conductores continúan siendo detenidos por la Guardia Nacional pese a que Uber dice contar con un amparo para sus choferes.