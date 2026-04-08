CDMX advierte que acuerdo entre Uber y MX Taxi es ilegal: ‘Taxistas pueden perder concesiones’

Desde diciembre de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la modernización tecnológica del taxi concesionado mediante el desarrollo de una aplicación oficial. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado Clara Brugada, rechazó la alianza anunciada entre MX Taxi y Uber para integrar taxis concesionados a la plataforma digital y advirtió que el acuerdo no cuenta con aval de las autoridades capitalinas, por lo que podría derivar en sanciones administrativas.

La postura oficial se dio luego de que ambas partes informaron que los usuarios podrían solicitar taxis tradicionales desde la aplicación, en lo que presentaron como un modelo de integración tras años de confrontación entre taxistas y plataformas digitales.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que dicha alianza se trata de un convenio entre particulares que no fue autorizado por la dependencia.

Explicó que la Secretaría de Movilidad no participó en el diseño del esquema y que la regulación vigente no contempla ese tipo de integración entre concesionarios y plataformas digitales privadas.

“El convenio que se hizo entre MX Taxi y Uber es un convenio entre particulares; no es un convenio que la Secretaría pueda avalar”, sostuvo el funcionario.

¿Cuáles son las sanciones que pueden sufrir los taxistas por la alianza con Uber?

El servicio de taxi en la CDMX opera bajo un esquema de concesión pública, lo que implica que la relación jurídica del concesionario es directa con el gobierno capitalino.

El titular de la Semovi advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, podrían iniciarse procedimientos administrativos.

Entre las posibles medidas se encuentra la suspensión de la concesión, en caso de reincidencia o de que se confirme una infracción a la normativa vigente. “Eso infringe la propia concesión y pueden ser acreedores a la suspensión”, indicó el titular de Semovi.

La integración entre MX Taxi y Uber fue presentada a finales de marzo, como un acuerdo inédito que busca incorporar taxis concesionados a la aplicación digital.

Durante años, con el surgimiento de aplicaciones como Uber o Didi, el gremio taxista y las plataformas privadas mantuvieron una relación marcada por protestas, bloqueos y exigencias de regulación.

El anuncio se dio con el fin de cumplir la demanda de movilidad que tendrá la CDMX durante el Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio y cuya inauguración será en el renovado Estadio Banorte.

Representantes de MX Taxi y voceros del gremio de taxistas concesionados señalaron que el objetivo del acuerdo es modernizar el servicio y ampliar la oferta para los usuarios sin modificar el esquema de concesión.

El gobierno de la CDMX trabaja en el desarrollo de app para taxis

En diciembre de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la modernización tecnológica del taxi concesionado mediante el desarrollo de una aplicación oficial.

El proyecto forma parte de un programa integral que incluye renovación de unidades, fortalecimiento de la seguridad y capacitación rumbo a eventos internacionales.

La mandataria capitalina señaló que la aplicación permitiría la competitividad con otras plataformas y facilitaría a la ciudadanía la contratación del servicio bajo regulación pública.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 8 de abril, Héctor Ulises García Nieto reiteró que la administración capitalina trabaja en el desarrollo de dicha aplicación para el servicio de taxi concesionado en la CDMX.