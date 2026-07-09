¿Quiénes son los papás deportistas de Erling Haaland, la estrella del Mundial 2026?

El gran éxito en el futbol de Erling Braut Haaland no es una casualidad, pues proviene de una familia donde tanto su papá como su mamá fueron atletas profesionales.

Con 25 años, el vikingo de 1.95 m. —que trabaja con la agente Rafaela Pimienta— ya es un referente en el mundo; con el Manchester City se ha consolidado como uno de los máximos romperredes del futbol de élite y quiere hacer historia con Noruega en el Mundial 2026.

Conoce a los padres de Haaland, el vikingo que rompe el Mundial

Erling es hijo de Alf-Inge Haaland —quien también fue futbolista— y Gry Marita Braut —exatleta de élite y excampeona nacional de heptatlón en Noruega—.

Alf-Ingem: El padre de Haaland que también fur futbolista y jugó para Noriega y el Manchester City

Alf-Ingem, a diferencia de su hijo, no fue un delantero goleador. Pese a sus buenos 1.86 m. de estatura, se desempeñó como lateral por derecha. Pero, al igual que su hijo, hizo una buena carrera en el futbol inglés.

Surgido del Bryne noruego, Alf-Ingem Haaland jugó para Nottingham Forest, Leeds y también para Manchester City, equipo en que actualmente la ‘rompe’ Erling. Su carrera terminó en 2013, cuando jugó para el Rosseland noruego.

También tuvo carrera con la selección: jugó 34 partidos, en los que apenas puso una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas. Además, fue convocado para dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Estados Unidos 94 —donde jugó dos partidos y se perdió el tercero por acumulación de amarillas antes de ser irse en fase de grupos— y Francia 98, en el Noruega llegó a octavos de final pero Alf-Ingem no participó.

Gry Marita Braut: La atleta madre de Haaland a la que le rinde tributo

Gry Marita Braut fue una destacada atleta que fue campeona nacional de heptatlón en la década de 1990, de acuerdo con Sports Illustrated.

En Noruega, únicamente se hereda el apellido paterno, por lo que Erling recibió el ‘Braut’ como segundo nombre para llevar la herencia de su madre también.

Pese a que en el City la camiseta ‘9′ lleva únicamente el nombre de ‘Haaland’, con su selección Erling decidió llevar ‘Braut Haaland’ como forma de reconocimiento con su madre desde agosto del año pasado, de acuerdo con The Athletic.

Haaland lleva los apellidos de su madre y padre en la camiseta. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA/EFE)

Haaland juega un partido ‘especial’ contra Inglaterra

En la previa a los cuartos de final del Mundial 2026, Haaland calificó como “súper especial” el duelo frente a Inglaterra, al tratarse del país donde nació y donde actualmente juega con el Manchester City, además de enfrentar a varios compañeros y rivales de la Premier League.

El delantero recordó que nació hace 25 años, cuando su padre jugaba para el Leeds, aunque su familia se trasladó a Noruega cuando él tenía tres años. El encuentro del sábado marca la primera vez que se mida a la selección inglesa en un partido oficial.

Haaland destacó el momento histórico que vive Noruega al disputar por primera vez unos cuartos de final de una Copa del Mundo, después de eliminar a Brasil en octavos con un doblete suyo.

“Jugar contra Brasil fue una especie de locura para nosotros, y ganarles para luego ir y jugar contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en Estados Unidos, es bastante especial”, afirmó en declaraciones recogidas por EFE.

El delantero también reconoció el favoritismo de Inglaterra y aseguró que la presión estará del lado de los británicos. Además, valoró la oportunidad de disputar el torneo más importante del futbol mundial. “El simple hecho de poder jugar en el Mundial es para mí un honor enorme. Era un gran objetivo en mi carrera”, señaló.

Con siete goles, Haaland es el máximo anotador de Noruega en el Mundial y se encuentra a solo un tanto del líder de goleo, Lionel Messi. Sus anotaciones han sido determinantes para que la selección nórdica sume cuatro victorias en cinco partidos y alcance por primera vez esta instancia del torneo.

Erling Haaland, delantero y goleador de Noruega. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA/EFE)

Con información de EFE.