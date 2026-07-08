¿El FBI abrió una investigación contra la AFA por lavado de dinero? Esto sabemos del caso

Las investigaciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por parte del FBI comenzaron alrededor de noviembre de 2025. [Fotografía. Shutterstock]

Si los penales a favor durante el Mundial 2026 no fueran suficiente escándalo para la selección Argentina, recientemente se dio a conocer que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantienen una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense.

La investigación, revelada por el diario argentino La Nación, busca determinar si algunas transacciones relacionadas con los contratos internacionales de la entidad pudieron constituir delitos bajo la legislación federal de dicho país.

La información se dio a conocer mientras la Selección Argentina disputa el Mundial 2026, donde consiguió su pase a los cuartos de final, y con el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presente en Estados Unidos para acompañar al equipo.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que fiscales y agentes federales reúnen documentación, revisan operaciones financieras y toman testimonios para determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal formal.

¿Por qué el FBI investiga a la AFA?

De acuerdo con la información publicada por el diario argentino, la investigación comenzó durante 2025 y tiene como objetivo determinar cómo la AFA administró cientos de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense. Además, busca establecer si alguna de estas operaciones pudo dar origen a delitos como lavado de dinero o fraude mediante el sistema bancario.

Los investigadores buscan reconstruir el recorrido del dinero proveniente de contratos comerciales internacionales firmados por la AFA y conocer qué empresas participaron en la administración de esos recursos.

El principal foco de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa que, según la documentación analizada por La Nación, administró el cobro de los contratos internacionales de la AFA con patrocinadores y otras compañías.

Las autoridades estadounidenses intentan establecer cómo operó esa empresa dentro del sistema financiero de Estados Unidos y cuál fue el destino de los recursos que administró.

De acuerdo con el diario argentino, TourProdEnter LLC funcionó como intermediaria para recibir y gestionar los ingresos de los contratos internacionales de la AFA.

La empresa administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. Parte de esos recursos provenían de contratos comerciales con empresas como Adidas y Warner.

Las autoridades investigan el destino de aproximadamente 57 millones de dólares distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios, cuya justificación económica no aparece claramente respaldada en la documentación analizada.

Las investigaciones contra la AFA se revelaron el día después de que la Selección Argentina consiguiera su pase a cuartos de final del Mundial 2026. (Fotografía. EFE)

¿Quiénes han declarado en la investigación del FBI contra la AFA?

Como parte de la investigación, los fiscales comenzaron a tomar declaraciones de personas con conocimiento sobre las operaciones comerciales de la AFA.

Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene desde hace tiempo un conflicto con la conducción encabezada por Claudio Tapia.

El empresario participó la semana pasada en una videoconferencia de aproximadamente tres horas con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami.

Además, los investigadores analizan convocar a exfuncionarios del gobierno argentino que pudieron haber tenido acceso a información relacionada con las operaciones financieras de la AFA durante los últimos años.

De momento, el máximo organismo del fútbol argentino no ha emitido una respuesta específica sobre la investigación estadounidense. Sin embargo, representantes de la entidad participaron recientemente en un foro realizado en Miami, donde defendieron el principio de presunción de inocencia y señalaron que las medidas de investigación no implican responsabilidad penal.

La investigación del FBI surge en un momento en el que Argentina llegó con polémica a los cuartos de final del Mundial 2026. Al grado que el entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, lanzó fuertes críticas sobre el triunfo del cuadro albiceleste de Lionel Messi.