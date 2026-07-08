Dólar ‘agarra de bajada’ al peso tras rompimiento de alto al fuego entre Trump e Irán

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar este miércoles 8 de julio.

El mercado está en una postura de cautela ante el nerviosismo provocado por la decisión de Donald Trump de romper el alto al fuego con Irán y prometer más ataques contra la República Islámica, un escenario que fortalece al dólar frente al peso este miércoles 8 de julio.

“No quiero tener nada que ver con ellos (...) Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma, son gente cruel y violenta, y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo Trump en el marco de su reunión con la OTAN.

Los operadores también esperan las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal que aclararan la posición de Kevin Warsh, nuevo presidente del banco, sobre el futuro de la tasa de interés.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 8 de julio?

Datos reportados por Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.65 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.62 unidades, 11 centavos más con respecto al cierre del martes 7 de julio.

“En el corto plazo, espero que el peso mantenga un comportamiento de espera, operando con una prima de riesgo elevada mientras los inversores sopesan la solidez de las cifras de inversión contra la vulnerabilidad de un marco comercial”, detalló Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 18.07 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.10 unidades este miércoles 8 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.58 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.09 por ciento.

Lideradas por el peso, las divisas más apreciadas este miércoles son el won surcoreano con 0.52 por ciento; el dólar taiwanés con 0.36 por ciento; el dólar neozelandés con 0.32 por ciento; la corona noruega con 0.30 por ciento, y el real brasileño con 0.24 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg