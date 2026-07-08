León Larregui critica el arbitraje del partido de Egipto vs. Argentina: ‘Huele mal’

Luego de que finalizó el partido, León Larregui compartió fotografías y videos de las presuntas faltas que cometió Argentina durante el encuentro. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

El partido entre Egipto y Argentina dio mucho de qué hablar, no solo por la manera en que el conjunto albiceleste remontó el marcador en los minutos finales, sino también por el arbitraje, una actuación que fue duramente criticada por el cantante León Larregui.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, estuvo marcado por la anulación del gol de Mostafa Zico, una anotación que habría significado el 3-0 para Egipto antes del tiempo agregado.

A través de un comunicado, la Federación Egipcia de Fútbol denunció que el VAR no revisó de manera adecuada dos jugadas de Argentina que, a su consideración, pudieron derivar en penales. A estas críticas se sumó León Larregui, vocalista de la banda de rock Zoé.

León Larregui criticó las decisiones del árbitro durante el Egipto vs. Argentina. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo León Larregui sobre el arbitraje en el Egipto vs. Argentina?

El intérprete de ‘Labios Rotos’ compartió diversas publicaciones sobre lo ocurrido durante el partido a través de sus redes sociales, donde mostró su apoyo a la selección egipcia, conocida como ‘Los Faraones’.

Egipto dominó gran parte del encuentro y mantuvo una ventaja de 2-0 durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Argentina remontó en los minutos finales con tres goles para sellar su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

La anulación del gol de Mostafa Zico fue uno de los momentos más polémicos del encuentro. Tras esa decisión arbitral, León Larregui publicó en X: “Pinche FIFA”.

Más tarde añadió: “¡Tómenla! Esta sí, el árbitro vendido no la puede cancelar”. Sin embargo, el partido terminó con victoria para Argentina, un resultado que el cantante puso en duda.

“Seguro está ‘riggeadísimo’ para que una semifinal sea Inglaterra vs. Argentina... huele mal”, escribió en X, donde también compartió videos e imágenes de jugadas que, según él, debieron sancionarse a favor de Egipto.

Después de que la FIFA publicó el resultado oficial del encuentro, Larregui reposteó la publicación y escribió: “¡Con tu ayuda! Sí”.

Además, recordó el polémico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó el histórico gol conocido como ‘La Mano de Dios’.

¿Qué dice la denuncia de la Federación Egipcia de Fútbol?

Tras la polémica, la Federación Egipcia de Fútbol manifestó su inconformidad con el arbitraje y denunció que, presuntamente, el VAR fue utilizado de manera inadecuada durante el encuentro.

En un comunicado, el organismo señaló que existen dudas sobre la “coherencia e imparcialidad” de las decisiones arbitrales, al considerar que influyeron directamente en el desarrollo del partido.

Mostafa Ziko de Egipto (C) celebra el gol que puso el 0-2 en el marcador durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, en Atlanta, EE. UU., el 7 de julio de 2026. (Egipto) EFE/EPA/RONALD WITTEK

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, afirmó la EFA en el comunicado.

Asimismo, la Federación aseguró que lo ocurrido provocó una “frustración generalizada” entre jugadores y aficionados. Además, señaló que diversos especialistas locales e internacionales coincidieron en que hubo acciones polémicas durante el encuentro.

¿Cuándo es el siguiente partido de Argentina en el Mundial 2026?

A pesar de la controversia, Argentina ya aseguró su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. En esa instancia enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Ese mismo día también se disputará el encuentro entre Noruega e Inglaterra, selección que consiguió su boleto a cuartos de final tras derrotar 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México el pasado 5 de julio.

Con información de EFE.