Bajan a León Larregui de Air France: ‘¡Una mesera del aire me dijo! Llamaron a la GN’; aerolínea contesta

¿Lo dejaron sin ‘un vil souvenir’? El cantante León Larregui, conocido por ser el vocalista de la banda de rock Zoé, denunció a la aerolínea francesa Air France por bajarlo de un avión cuando se disponía a viajar.

“Air France es caca y racista”, afirmó el cantante de ‘Soñé’ — canción de la película Amarte duele— mediante su cuenta de X, red social en la cual hizo una serie de publicaciones en contra de la aerolínea.

Gran parte de los tuits que León Larregui realizó fueron borrados poco después; sin embargo, algunos fueron rescatados por los fans del intérprete de ‘Labios Rotos’, quienes se mostraron preocupados por el artista.

¿Qué le pasó a León Larregui? Por este motivo lo bajaron del avión

Durante la noche de este 31 de julio, León Larregui tomó su cuenta de X para publicar una serie de mensajes en contra de la aerolínea Air France, con la cual tenía planeando hacer un viaje.

Una de sus primeras publicaciones fue: “Los franceses presumen ser los más liberales, pero son los más racistas que conozco”, posteriormente, compartió que no pudo volar, debido a que los empleados de la aerolínea lo bajaron del avión.

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas”, dijo y explicó que le prohibieron volver a viajar con la aerolínea en futuras ocasiones: “Me dijeron, siendo platino en Air France: ‘jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’”.

Una situación que provocó la furia del cantante en contra de la azafata que le indicó que estaba vetado: “¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije: ‘mi amor con tal de no ver tu horrible cara, acepto’“, afirmó.

Aunque el cantante ya borró sus publicaciones, en otros mensajes que realizó, aseguró que retó a uno de los trabajadores de Air France a pelear; sin embargo, el empleado tomó la decisión de llamar a la Guardia Nacional.

“Quien supuestamente era el encargado de Air Fance no me dio soluciones (ni) un nuevo boleto. Solo llamó a la Guardia Nacional y obvio (los agentes) hicieron su trabajo, pero al revés”, agregó en otra publicación, pues afirmó que los oficiales ‘lo protegieron’.

León Larregui afirmó que los empleados de la aerolínea llamaron a la Guardia Nacional. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM) (Edgar Negrete Lira)

En otras publicaciones recuperadas por sus seguidores, el cantante continúo hablando de forma negativa de la aerolínea como “don’t use Air France” y “Air France ladrones”, una de las publicaciones que aún se pueden encontrar en su X es: “Air France is caca and racist”.

¿Qué dijo la aerolínea tras denuncia de León Larregui?

Antes de que León Larregui eliminara su publicación, la aerolínea había respondido el post en donde cantante denunció que no le habían permitido volar, a pesar de ser cliente platino.

“Hola, lamentamos leer esto. Para denunciar y llevar a cabo una investigación a profundidad, le invitamos a presentar una queja en nuestro servicio de atención al cliente”, respondió Air France.

La aerolínea se disculpó con el músico por lo que sucedió con el músico y le indicó que puede poner una queja. (Foto: Captura de pantalla)

También le compartieron el formulario en donde podía colocar su queja y le explicaron que se pondría en contacto con él para poder aclarar lo que sucedió; sin embargo, Larregui no respondió de forma inmediata y más tarde borró sus publicaciones.

Por ahora, el cantante no ha explicado a profundidad qué ocurrió o si logró resolver los problemas con la aerolínea, ya que cuando fue cuestionado, solo afirmó que lo sucedido fue ‘pura mierd*’.