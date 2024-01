León Larregui, vocalista de Zoé, denuncia agresión en calles de París: ‘Me golpearon y me humillaron’

El cantante León Larregui, vocalista de la agrupación Zoé, compartió en una de sus redes sociales una serie de mensajes en las que da a entender que fue golpeado en las calles de la ciudad de París, Francia.

León Larregui es un músico originario de la Ciudad de México que saltó a la fama en 1995 con la creación de su banda Zoé y el lanzamiento de su primer sencillo ‘Vacío’. En la actualidad está explorando su carrera como solista.

En diferentes ocasiones, Larregui se ha visto envuelto en polémicas, como en 2010, cuando fue arrestado en las calles de la colonia Roma en estado de ebriedad o las ocasiones en las que se peleó en Twitter, red social que actualmente se hace llamar X.

León Larregui publicó varios mensajes con errores de ortografía en los que denunció una agresión. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué le pasó a León Larregui en París?

Este 4 de enero, por medio de su cuenta de X, en la que suele estar activo, Larregui publicó un mensaje con errores ortográficos en el que explicó que fue golpeado en un viaje a París:

“Banda maifa Parisme acaban de madrear unos put*s”, escribió Larregui y dio una posible locación de los hechos en francés: “Rue Mabillon et rue Abillon”.

El cantante continuó su intervención en redes sociales haciendo un llamado a los mexicanos en París, pero sin especificar para qué y dio pocos detalles de lo que le pasó en las calles de la capital francesa.

León Larregui es un cantante que se ha visto envuelto en varias polémicas.

“Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”. El vocalista de Zoé concluyó su intervención preguntando si había “mexican mafia” en París.

Incluso escribió frases en lo que parecería ser francés, pero sin sentido alguno, como: “tout la clicke mexican ici”.

Ante la situación del cantante, algunos usuarios reaccionaron con mensajes de preocupación y otros con memes y burlas: “siempre me pierdo los tuits icónicos de León Larregui”, “eso no fue muy ‘en tu planeta me quedé' de su parte”, “¿cómo qué no era broma?”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Qué pasó con los mensajes de León Larregui?

Tras un par de horas en su página de X, el hilo de mensajes, en los que León Larregui denunciaba ser golpeado, fueron borrados y solamente quedan capturas de pantalla que algunos de sus seguidores compartieron.

Hasta el momento, León Larregui no se ha pronunciado al respecto de sus mensajes en X y tampoco ha explicado si realmente sufrió una agresión en París.