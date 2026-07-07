El último tren a cuartos de final: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de octavos del Mundial 2026 HOY?

Los partidos del Mundial 2026 de hoy tienen a Argentina y Colombia de nuevo en la cancha. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

Los dos últimos boletos en el tren con destino a los cuartos de final del Mundial se disputan durante la jornada de este 7 de julio, donde Argentina, Colombia, Egipto y Suiza buscan mantenerse con vida en el torneo, mientras que los perdedores se despiden definitivamente de la Copa del Mundo.

Con tres de las cuatro llaves ya definidas, la fase eliminatoria se define y promete enfrentamientos de alto calibre, como el choque entre Noruega e Inglaterra, ya confirmado para la siguiente ronda.

Además, la selección de Colombia y Argentina, con Leo Messi, son las únicas selecciones americanas que siguen en competencia dentro de los octavos de final, por lo que intentan evitar que los equipos de la UEFA dominen por completo los cuartos de final.

Luis Díaz es una de las figuras de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Partidos de la Copa del Mundo HOY EN VIVO: Horarios, canales y resultados

Tan solo 10 juegos restan de los 104 partidos de la Copa del Mundo y durante la jornada del 7 de julio se llevan a cabo dos más, donde Mohamed Salah vuelve a las canchas con Egipto.

Argentina vs. Egipto: Messi y Salah protagonizan un duelo de leyendas

Después de sufrir más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde, Argentina vuelve a la actividad con la misión de recuperar su mejor versión cuando enfrente a Egipto en el Estadio Atlanta.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los octavos de final, aunque dejó algunas dudas por el funcionamiento colectivo. Ahora, frente al representativo africano, la Albiceleste buscará imponer su jerarquía desde los primeros minutos y confirmar su candidatura al título.

El encuentro también está marcado por el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Mohamed Salah, dos de las máximas figuras del futbol mundial y quienes podrían estar disputando su última Copa del Mundo como capitanes de sus respectivas selecciones.

Suiza vs. Colombia: el sueño cafetero pasa por Vancouver

La Selección de Colombia afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Suiza en el Estadio Vancouver, con un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026 en juego.

El conjunto cafetero llega invicto a esta instancia y atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos, impulsado por el liderazgo de James Rodríguez. Sin embargo, Suiza representa un desafío de alto nivel.

Messi quiere el bicampeonato, su próximo rival es Egipto. (EFE/Mariscal).

Cuartos de final del Mundial 2026 confirmados hasta el momento

En los octavos de final del Mundial nos despedimos de jugadores importantes en el certamen como Cristiano Ronaldo, y Portugal, luego de caer por la mínima diferencia ante la selección de España, candidata al título.

Además, los tres anfitriones se fueron, pues Canadá perdió con Marruecos, Estados Unidos fue goleado por Bélgica, e Inglaterra derrotó a México en el último juego programado para el Estadio Azteca.

Los cuartos de final confirmados hasta el momento son:

Francia vs. Marruecos | Jueves 9 de julio | 14:00 horas | Estadio Boston.

| Jueves 9 de julio | 14:00 horas | Estadio Boston. España vs. Bélgica | Viernes 10 de julio | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles.

| Viernes 10 de julio | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra | Sábado 11 de julio | 15:00 horas | Estadio Miami.

Con información de EFE