Autoridades cuestionan a Ceci Flores y a Madres Buscadoras por su experiencia inspeccionando sitios

La activista Cecilia Patricia Flores Armenta acusó que la Comisión de Búsqueda de Sinaloa ha tenido malos tratos con las madres buscadoras.

El colectivo de madres buscadoras encabezado por la activista Ceci Flores denunció haber sido víctima de revictimización y malos tratos por parte de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa durante una jornada de búsqueda realizada este domingo en Cubiri de Pórtelas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el colectivo informó que la búsqueda arrojó resultados positivos gracias a una llamada anónima de una persona que proporcionó información sobre un posible sitio de interés.

De acuerdo con el pronunciamiento, durante la diligencia fueron localizados “indicios de gran relevancia”, por lo que agradecieron a la persona que, de manera anónima, compartió la información que permitió el hallazgo

“Dijeron que no tenía conocimiento para decir que eran humanos, pero excavando al menos más de un metro, les compruebo que la experiencia de 11 años que me ha dado la vida en la búsqueda de mi hijo es suficiente para decir cuando un resto es humano y un resto es de fauna”, explicó la rastreadora.

A través de un video compartido en redes sociales Ceci Flores mostró el sitio de trabajo de las buscadoras y lo que parecen ser huesos humanos entre la tierra.

“Con esto quedamos ahorita con la búsqueda del día de hoy, aquí en Cububrir de Portelas (...) vamos a volver a tapar porque las autoridades dicen que se tienen que retirar. Bueno, las autoridades no. La Comisión de búsqueda de la zona norte dice que se tiene que retirar porque tiene diligencias que hacer todavía y no puede permanecer más en este lugar”, prosiguió la activista.

Denuncian falta de sensibilidad de autoridades

Sin embargo, el colectivo señaló que el operativo estuvo marcado por un incidente que calificó como “profundamente lamentable”.

Las familias buscadoras acusaron que personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, adscrito a la zona norte, las ofendió y cuestionó su experiencia durante la inspección del sitio.

Según el comunicado, funcionarios afirmaron, sin contar con elementos suficientes, que los restos localizados correspondían a un animal, situación que las buscadoras consideraron una falta de sensibilidad y una forma de revictimización.

Asimismo, denunciaron que durante la jornada recibieron presión para concluir las labores por cuestiones de horario, pese a que aún existía la posibilidad de localizar más indicios.

Piden capacitación y trato digno para familias buscadoras

En el documento, el colectivo hizo un llamado al gobierno de Sinaloa y a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, para que atiendan la situación y capaciten al personal, especialmente al adscrito a la zona norte.

Solicitaron que dicha capacitación incluya temas de derechos humanos, atención a víctimas y trato digno hacia las familias de personas desaparecidas.

Las madres buscadoras enfatizaron que su labor no responde a un horario laboral, sino a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, por lo que exigieron respeto, sensibilidad y profesionalismo por parte de las autoridades.

Finalmente, reiteraron que continuarán con las jornadas de búsqueda hasta localizar a sus seres queridos y sostuvieron que ninguna actitud de indiferencia o descalificación frenará su labor.