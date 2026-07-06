Encuentran con vida a 3 de los estudiantes desaparecidos en Puerto Vallarta; aún faltan 3 por localizar

Los tres estudiantes reportados como desaparecidos en Jalisco desde el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, en Puerto Vallarta, fueron localizados con vida y se encuentran en buen estado de salud.

La Fiscalía de Jalisco informó que, tras la denuncia por su desaparición, activó los protocolos de búsqueda al existir indicios de que podían estar en riesgo, debido a la posibilidad de que hubieran sido víctimas de reclutamiento por parte de un grupo delictivo.

Como parte de las acciones de búsqueda, la dependencia emitió fichas de localización, realizó diversas diligencias para establecer su paradero, recabó información y analizó las comunicaciones telefónicas que los familiares recibieron durante los días en que los jóvenes permanecieron desaparecidos.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que los estudiantes se comunicaron con sus familiares para decirles que se encontraban bien, aunque señalaron que no regresarían por el momento y solicitaron el retiro de las fichas de búsqueda. Las investigaciones apuntaban a que podrían encontrarse en Colima o Michoacán, por lo que se solicitó el apoyo de las fiscalías de ambas entidades.

Los jóvenes localizados son Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14. De acuerdo con la Fiscalía, fueron ubicados en el domicilio de un familiar, donde las autoridades corroboraron que se encontraban en buen estado de salud.

Con su localización concluyeron las labores de búsqueda; sin embargo, la dependencia precisó que la carpeta de investigación permanecerá abierta para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si durante ese periodo se cometió algún delito.

Falta localizar a tres estudiantes desaparecidos en Jalisco

Cinco días después de la desaparición de estos estudiantes, el 30 de junio, otros tres adolescentes desaparecieron en Puerto Vallarta tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como de Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14. Horas después del festejo, sus familiares perdieron toda comunicación con ellos.

De acuerdo con las investigaciones, en uno de los últimos contactos, uno de los adolescentes comentó a su familia que, tras la graduación, planeaba trabajar durante tres meses en la sierra. Asimismo, la madre de otro de los menores informó que recibió un mensaje en el que su hijo le decía que no regresaría por un tiempo y le pedía que orara por él.

La carpeta de investigación señala que, con base en las entrevistas realizadas a familiares y personas cercanas, la Fiscalía obtuvo un dato de prueba que indica que los tres adolescentes tenían interés en integrarse a un grupo delictivo. No obstante, la autoridad aclaró que, hasta el momento, no es posible determinar si se trata de un caso de reclutamiento forzado o de una incorporación voluntaria.