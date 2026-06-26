Recapturan a reo que se fugó del penal de Puerto Vallarta tras el abatimiento del ‘Mencho’

El pasado 22 de febrero, al menos 23 reos se fugaron del penal de Puerto Vallarta.

Un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, también conocido como Michael Anthony “N”, fue detenido en Teúl de González Ortega, Zacatecas, y posteriormente identificado como uno de los internos que escaparon del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero.

La captura se realizó el 23 de junio mediante un operativo coordinado entre autoridades de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, la Fiscalía de Jalisco confirmó que, gracias al intercambio de información entre ambas entidades, se estableció que el detenido formaba parte del grupo de reos que se fugó del penal jalisciense tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Tras su aseguramiento, Miguel Ángel “N” quedó a disposición de las autoridades de Zacatecas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, narcomenudeo, asociación delictuosa, atentados contra la seguridad de la comunidad, así como posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Liberan a reos tras la muerte del ‘Mencho’ en Jalisco

La fuga ocurrió el 22 de febrero, el mismo día en que un operativo federal realizado en Tapalpa concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho‘, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Horas después de esos hechos, un grupo de hombres armados atacó las instalaciones del Ceinjure de Puerto Vallarta. Los agresores derribaron el portón de acceso con un vehículo e ingresaron al centro penitenciario, lo que derivó en un motín.

El saldo fue un custodio fallecido y la fuga de 23 personas privadas de la libertad.

Cinco días después, el 27 de febrero, elementos de la Secretaría de Marina, integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades de Jalisco localizaron y recapturaron a cuatro de los evadidos en la localidad de El Colorado, ubicada a unos ocho kilómetros del penal.

Los reaprehendidos fueron identificados como Sergio Pérez Espino, Sergio Alejandro López Balderas, José Alfredo González Madrigal y José Refugio Neri Gutiérrez, este último también conocido como Ricardo Nava Ríos.