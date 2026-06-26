Sheinbaum quiere que apoyes a la Selección Mexicana: Decreta home office en CDMX para el 30 de junio

Más de 800 mil personas salieron a Paseo de la Reforma a festejar el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia el pasado miércoles 24 de junioo.

El Gobierno de México publicó un nuevo decreto de home office para los trabajadores de la Administración Federal, en esta ocasión para el próximo 30 de junio, día del partido de dieciseisavos de final de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública a que implementen esquemas de teletrabajo; trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral”, dice el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 26 de junio.

El decreto solo aplica para los trabajadores del Gobierno que laboran en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum también instruyó a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenda las clases en la Ciudad de México en las escuelas del nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

La Presidencia dictó la misma medida para el partido de inauguración del Mundial 2026, en el que México derrotó a Sudáfrica, y la repitió para los siguientes dos partidos de la Selección Mexicana.

¿Por qué Sheinbaum decretó home office ante el partido de la Selección Mexicana?

Sheinbaum explicó que la medida contribuirá a mejorar “la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia en la prestación del servicio público” en la Ciudad de México.

Por ello, la presidenta de México también pidió a la Iniciativa Privada que se ‘ponga la del Tri’ y permitan que sus empleados trabajen desde casa el 30 de junio “en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo”.

¿Qué empleados del Gobierno SÍ trabajarán el próximo 30 de junio?