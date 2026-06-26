España vs. Uruguay EN VIVO HOY: ¿Dónde ver el partidazo del Mundial en el Estadio de Guadalajara?

Uruguay llega al partido contra España en el Estadio de Guadalajara con la obligación de ganar para evitar la eliminación del Mundial 2026. [Fotografía. Shutterstock, Xinhua-news]

“Qué triste fue decirnos adiós…”. Este viernes 26 de junio, el Estadio de Guadalajara se despide del Mundial 2026 y lo hace por todo lo alto con uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos: España contra Uruguay. Ambas selecciones llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia: asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

La ‘Furia Roja’ parte con ventaja para el encuentro ante los sudamericanos tras su contundente victoria frente a Arabia Saudita, resultado que le permite liderar el Grupo H y recuperar créditos como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

Por su parte, la ‘Celeste’ llega con más dudas al último partido de la fase, ya que no ha conseguido ganar en el torneo ni imponerse ante las selecciones que, en el papel, eran las más débiles del grupo. Ahora está obligada a reaccionar frente a un rival que ya recuperó a su máxima figura, Lamine Yamal.

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Uruguay en México?

El partido entre España y Uruguay se disputa este 26 de junio en el Estadio de Guadalajara, como parte de la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Este encuentro marcará el último partido que se juegue en tierras jaliscienses durante el torneo.

Fecha : 26 de junio de 2026

: 26 de junio de 2026 Fase : Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

: Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 Hora : 18:00 (tiempo del centro de México)

: 18:00 (tiempo del centro de México) Sede : Estadio de Guadalajara

: Estadio de Guadalajara Transmisión: ViX, TUDN, Canal 5 y Azteca 7

Uruguay [Fotografía. Xinhua]

Posibles alineaciones de España y Uruguay

Ambos equipos perfilan ajustes para este cierre de grupo. España mantiene la base que le dio solidez y generación de juego en el partido ante Arabia Saudita, mientras que Uruguay analiza movimientos para corregir desajustes y encontrar mayor profundidad ofensiva.

Las decisiones de Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa pasan por sostener a sus referentes en el mediocampo y definir las piezas que puedan marcar diferencia en el último tercio.

España

Unai Simón

Dani Carvajal

Robin Le Normand

Aymeric Laporte

Alejandro Balde

Rodri Hernández

Pedri González

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álvaro Morata

Nico Williams

DT: Luis de la Fuente

Uruguay

Sergio Rochet

Ronald Araújo

José María Giménez

Mathías Olivera

Nahitan Nández

Federico Valverde

Manuel Ugarte

Nicolás De la Cruz

Facundo Pellistri

Darwin Núñez

Maximiliano Araújo

DT: Marcelo Bielsa

España [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan España y Uruguay a su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026?

España llega como líder del grupo con 4 puntos, tras empatar sin goles en su debut ante la sorpresiva Cabo Verde del portero ‘Vozinha’ y firmar una contundente goleada de 4-0 en la segunda jornada frente a Arabia Saudita. Este último resultado no solo le dio confianza a La Roja, sino también una ventaja importante en la diferencia de goles en la disputa por el liderato.

El conjunto español fue de menos a más en el torneo, con figuras como Rodri, Pedri y Dani Olmo, quienes ayudaron a los campeones del mundo en 2010 a encontrar equilibrio y mayor claridad ofensiva.

A España le basta un empate para asegurar su lugar en la siguiente ronda, aunque buscará el triunfo para garantizar el primer lugar del grupo.

En cambio, la ‘Garra Charrúa’ ha dejado más dudas que certezas en sus dos primeros compromisos del Mundial 2026. Uruguay llega a este partido sin margen de error, ya que solo ha sumado dos puntos tras empatar en sus dos encuentros iniciales, lo que lo obliga a buscar la victoria en esta última jornada.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa, en sus duelos ante Arabia Saudita y Cabo Verde, mostró irregularidad en su funcionamiento. Por momentos, es una escuadra difícil de controlar en ofensiva, pero no logra manejar los tiempos del juego y comete graves descuidos en defensa.

Para este partido, Uruguay recupera a piezas importantes en defensa como José María Giménez. Sin embargo, la presión es alta, ya que una derrota lo dejaría prácticamente fuera del torneo.

España [Fotografía. Xinhua]

¿Qué necesita cada equipo para clasificar en el Grupo H?

El panorama para ambos equipos es claro rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. España clasifica con un empate o una victoria, resultados que le permitirían avanzar sin depender de otros marcadores. Incluso, el triunfo le aseguraría el liderato del grupo.

Uruguay, en cambio, necesita ganar para asegurar su lugar en la siguiente ronda. Un empate lo obligaría a depender del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita, mientras que una derrota lo dejaría al borde de la eliminación.