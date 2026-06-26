Muere Luis de la Rosa, animador mexicano de ‘Spider-Man’ y ‘Space Jam 2′, en Francia

Algunos reportes indican que Luis de la Rosa falleció tras un accidente en Francia; sin embargo, sus seres queridos no han hablado al respecto. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/efe)

Luis de la Rosa, animador mexicano detrás de proyectos como Spider-Man: Across the Spider-Verse, falleció a los 34 años en Francia, país al que viajó para participar en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

El artista, quien también colaboró en la segunda entrega de Space Jam, promocionaba su trabajo más reciente: Ash Raider World, una serie de animación independiente.

El fallecimiento de Luis de la Rosa fue confirmado a través de las redes sociales de Ash Raider World, así como por compañeros y colegas con quienes trabajó en diferentes producciones.

“Fuiste la persona más alegre, amable y talentosa que tuve el honor de conocer, de aprender y de trabajar contigo. Tu pasión fue contagiosa e inspiradora. Nos dejaste demasiado pronto”, escribió Mónica Marinho, animadora encargada de la corrección de color de Ash Raider World.

El administrador de las redes sociales de la serie también lamentó la partida del mexicano: “Fue un acontecimiento trágico y demasiado repentino. Él será recordado a través de todo el arte que creó”, escribió.

Además, indicó que próximamente se publicará un video más con consejos que el animador dejó grabados antes de su fallecimiento. Después de ese material ya no habrá más publicaciones en la cuenta de Ash Raider World.

¿Quién era Luis de la Rosa, animador mexicano que murió?

Luis de la Rosa era un joven de 34 años originario de Hermosillo, Sonora, quien descubrió su vocación desde los 7 años: “Desde pequeño, yo quería ser animador”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube H Bruna.

A pesar de tener una idea clara de su futuro, no sabía qué pasos seguir para cumplir su sueño. Sin embargo, durante la adolescencia comenzó a explorar programas que le permitían hacer animación de manera amateur.

“Era divertido poder contar mis propias historias”, recordó en la entrevista, donde explicó que, por consejo de sus padres, optó por estudiar Arquitectura, una carrera que le permitiría tener estabilidad económica y desarrollarse artísticamente, aunque en otro ámbito.

Luis de la Rosa explicó que, al mismo tiempo, continuaba explorando la animación de forma amateur. Por ello, tras dos años de estudiar Arquitectura decidió abandonar la carrera para profesionalizarse en lo que realmente le apasionaba.

Así, después de trabajar durante un año y con el apoyo de sus padres, estudió en la Vancouver Film School, donde aprendió las bases de la animación y comenzó su carrera profesional.

A lo largo de una década de trayectoria, Luis de la Rosa participó en proyectos muy populares de estudios como Sony y Warner Bros. Algunas de las producciones en las que colaboró fueron:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

My Little Pony

Space Jam 2

Animaniacs

Lluvia de hamburguesas: La serie

Además, solía compartir en redes sociales videos en los que hablaba de su trabajo como animador y actualmente promocionaba su serie independiente Ash Raider World.

¿Qué se sabe de la muerte del animador mexicano Luis de la Rosa?

La crítica de cine mexicana Gaby Meza aseguró que Luis de la Rosa falleció tras un accidente en Francia. Medios locales, como Le Dauphiné Libéré, también informaron sobre la muerte de un dibujante mexicano el pasado 24 de junio.

El diario indica que el accidente ocurrió cuando el joven caminaba por las vías del tren ubicadas junto a la avenida de Brogny, aunque el paso al público estaba cerrado.

“El conductor del Léman Express lo vio al borde de las vías e hizo sonar la bocina para advertir de su presencia”, indica el diario; sin embargo, el joven no se retiró del camino y el tren lo impactó.

Tras el accidente, el conductor llamó a los servicios de emergencia; sin embargo, no pudieron hacer nada. El medio añade que la víctima fue identificada como un animador mexicano que portaba su acreditación para el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

A pesar de ello, el portal no reveló el nombre de la persona involucrada en el accidente. Además, los seres queridos de Luis de la Rosa no han confirmado ni desmentido esta información.