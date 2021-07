¿Space Jam hasta en ‘tu sopa’?: así fue su gran publicidad que llegó hasta los pies de tus ‘lomitos’

Los carteles gigantes de la nueva película ‘Space Jam: A New Legacy’ proporcionaron el telón de fondo para el icónico grupo de hip-hop de los 80 Salt-N-Pepa mientras lanzaban su viejo éxito ‘Push It’ en las afueras del centro de Los Ángeles.

También lo hicieron una docena de recordatorios visuales cuyo costo de la fiesta de estreno de esta semana para la película de Warner Bros fue cubierto al menos en parte por Xbox.

La división de videojuegos de Microsoft es uno de los más de 200 socios que el estudio se ha alistado en un bombardeo de marketing de gran éxito para la película, que se estrena este viernes en los EU. Mientras que el nuevo Space Jam probablemente generará solo ventas modestas en el taquilla, ya es un gran logro comercial fuera de la pantalla.

Los esfuerzos de comercialización, que incluyen todo, desde cajas con la marca Amazon hasta juguetes masticables para mascotas Space Jam de BarkBox, no tienen precedentes en el mundo del marketing de películas. La gran cantidad de empresas que buscan asociarse con la película dirigida por LeBron James muestra cómo las empresas están hambrientas de vincularse con Hollywood y proporciona una idea de cuánto ha cambiado el comportamiento del consumidor desde que Michael Jordan protagonizó el “Space Jam” original en 1996.

“Solo estamos tratando de mostrar la película a la gente de una manera atractiva”, dijo Louise Soper, vicepresidenta senior de asociaciones de marcas globales en Warner Bros., que es propiedad de AT&T. “La propiedad en sí es tan apelando que esta fue definitivamente una de las películas en las que los socios estaban más interesados“, dijo.

No era así hace 25 años cuando el Space Jam original llegó a los cines. Claro, Jordan ya tenía vínculos profundos con muchas marcas internacionales, como Nike, Coca-Cola y McDonald’s.

Además, toda la película se inspiró en un comercial de Nike que se presentó en el Super Bowl XXVI cuatro años antes, con Jordan y La estrella de Looney Tunes Bugs Bunny jugando baloncesto. Pero la comercialización épica presente en las películas de hoy todavía estaba en desarrollo.

El éxito de 1994 de Walt Disney, ‘El Rey León’, proporcionó la plantilla para muchas de las técnicas que la industria utiliza hoy en día, según Pam Lifford, Warner Bros, presidente de marcas y experiencias globales.

Los estudios comenzaron a pensar más en comercializar sus personajes y películas, indagar en sus archivos y tratar de garantizar la longevidad. Disney todavía vende productos de Simba hoy, ayudado por una nueva versión de ‘El Rey León’ de 2019.

En el primer ‘Space Jam’, Jordan sostiene una taza de McDonald’s, hay Rice Krispies en su cocina y usa guantes de béisbol Wilson. Pero Warner Bros. también perdió oportunidades. Un zapato Nike de marca compartida no llegó a los estantes ni cerca del lanzamiento. Una versión de la zapatilla Jordan Toon Squad finalmente se vendió al público en 2000.

Eso no quitó el impacto de la película como fenómeno cultural, y los ejecutivos de cine y minoristas no están dejando nada al azar esta vez. Chad Jones, cofundador del sitio de zapatillas Another Lane, dijo que Space Jam tuvo un impacto duradero en la monetización de la cultura pop, incluso si las empresas no lograron capitalizar completamente. Recuerda sentirse mareado de anticipación cuando era un niño esperando a ver lo que Jordan tendría en sus pies.

“Ahora veo todo el producto antes de ver la película”, dijo Jones. “Es exactamente lo contrario de lo que era”.

Esta vez, Nike está vendiendo al menos cinco estilos de zapatillas vinculados a la película, incluidas las Air Force 1 para niños pequeños y una nueva LeBron 19, y más bajo su marca Converse. El equipo de Warner Bros superpuso nuevas asociaciones en las existentes, creando una asombrosa red de acuerdos.

Por ejemplo, los zapatos Nike muestran el título Battle-Royale de Epic Games, Fortnite, donde James debuta como un personaje jugable, y un diseño se está emparejando para la venta en conjunto con un controlador de edición especial para la consola de videojuegos Xbox.

En otro acuerdo, McDonald’s ofrece Happy Meals de Space Jam con juguetes y ropa de Space Jam diseñada por la marca de patinaje Diamond Supply. Los consumidores pueden ganar una camiseta de la colección Diamond x McDonald’s x Space Jam si hacen un pedido a través de Uber Eats.

La mayor parte de las ofertas de Space Jam son con marcas de ropa y accesorios. El estudio se ha asociado con H&M, Gap, Tommy Hilfiger, Primark, Torrid, Forever 21, Vilebrequin, A Bathing Ape, Diamond Supply, Fanatics, Members Only, MeUndies, Pottery Barn Teen, Stance, Love Your Melon y New Era, entre otros. .

Queda por ver si todas estas ofertas dan resultado para Warner Bros. o sus socios. Los vínculos de películas pueden proporcionar grandes beneficios a los patrocinadores, si no a los estudios, según David A. Schweidel, profesor de marketing en la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad de Emory. El estudio no revela los términos de sus arreglos.

“No diría que se puede esperar atraer nuevos espectadores a las películas con estas asociaciones”, dijo Schweidel en un correo electrónico. “Pero, para las marcas, estas asociaciones pueden ser herramientas exitosas para atraer la atención de los cinéfilos”.

Se espera que la película recaude 26.4 millones de dólares en ventas de fin de semana de apertura en América del Norte, según Boxoffice. Eso no está lejos de los 27.5 millones de dólares que el original entregó hace un cuarto de siglo, cuando los precios de las entradas eran más bajos.

Esa imagen llegó a producir más de 230 millones de dólares en ventas de taquilla a nivel mundial y 1.200 millones de dólares en ingresos por mercancías, informó el Chicago Tribune en 2009.

La nueva entrega se estrena en un entorno difícil para los cines, cuando incluso películas de moda como “Black Widow” de Marvel luchan por generar una participación decente. Además, Warner Bros. El nuevo lanzamiento también se juega gratis en línea para los suscriptores de pago del servicio de transmisión HBO Max.

Warner’s Soper y Bryan Warman, vicepresidente senior de asociaciones digitales del estudio, dijeron que no hay forma de saber exactamente quién visitó el cine porque vieron un anuncio en una caja de cereal de General Mills o en Bloomingdale’s. Se trata de crear una vibra.

“No creo que ninguno de nosotros pueda poner un número exactamente sobre la importancia de estas cosas”, dijo Warman.