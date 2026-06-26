¿Por qué Trump ‘restringió’ la nueva versión de Chat GPT 5? Presiona a OpenAI para aplazar su lanzamiento

OpenAI comenzó a desplegar una versión preliminar de un nuevo modelo de inteligencia artificial más potente entre un grupo reducido de socios, antes de ponerlo a disposición de un público más amplio en las próximas semanas, después de que la administración Trump presionara para escalonar su lanzamiento.

La empresa creadora de ChatGPT informó el viernes que está presentando la serie de modelos GPT-5.6 a un pequeño grupo de socios de confianza cuyos nombres fueron aprobados por el gobierno de Estados Unidos. OpenAI indicó que este lanzamiento limitado se realizó a pedido del gobierno.

“No creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en la norma a largo plazo”, señaló OpenAI en una publicación de blog. “Mantiene las mejores herramientas fuera del alcance de usuarios, desarrolladores, empresas, defensores de la ciberseguridad y socios internacionales que las necesitan. Damos este paso temporal porque creemos que es el camino más sólido para una disponibilidad más amplia en las próximas semanas”.

El modelo estará disponible inicialmente para 20 socios, según informó previamente Bloomberg News, y una de las vías de acceso será la plataforma de software Bedrock de Amazon.com Inc.

La participación del gobierno en este despliegue refleja la creciente presión que la Casa Blanca ejerce sobre los desarrolladores de inteligencia artificial. Hace dos semanas, Anthropic PBC suspendió sus modelos más avanzados después de que el gobierno ordenara restringir su acceso a ciudadanos extranjeros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional.

OpenAI endurece controles de acceso a nueva IA tras alertas de seguridad

Anthropic había señalado previamente que cree que el gobierno de Estados Unidos emitió esa orden tras descubrir que era posible realizar un “jailbreak”, es decir, eludir las salvaguardas de Fable 5, una versión recientemente lanzada de Mythos que la empresa había bloqueado para tareas de ciberseguridad.

La versión más potente de las tres que integran GPT-5.6, llamada Sol, está diseñada para ejecutar de forma autónoma tareas de programación, biología y ciberseguridad, según la empresa.

OpenAI afirmó que reforzó las protecciones para las actividades de mayor riesgo en su modelo más avanzado, especialmente en las “solicitudes sensibles relacionadas con la ciberseguridad”. Sin embargo, también reconoció que es imposible anticipar todos los riesgos potenciales antes del lanzamiento de un modelo.

“Ninguna evaluación puede abarcar todas las configuraciones posibles de un producto, los ataques de múltiples etapas o los flujos de trabajo del mundo real”, indicó la compañía. “Por eso mantenemos un proceso de respuesta rápida para reproducir, evaluar, priorizar y corregir los nuevos jailbreaks que se descubran. Luego los incorporamos a nuestras evaluaciones continuas para comprobar que fallas similares no vuelvan a producirse”.

OpenAI confía en que una orden ejecutiva firmada este mes por el presidente Donald Trump ayude a definir con mayor claridad el proceso para lanzar modelos de inteligencia artificial en el futuro. La directiva otorgó un plazo de 60 días desde su firma para que la administración Trump y las empresas del sector elaboren un marco voluntario que, entre otras medidas, permita al gobierno acceder a los llamados modelos de frontera hasta 30 días antes de su lanzamiento previsto.