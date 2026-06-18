Amazon no se quiere quedar atrás: Negocia vender chips de IA Trainium para competir con Nvidia

Amazon y otros gigantes de la computación en la nube han desarrollado cada uno sus propias alternativas a las populares unidades de procesamiento gráfico de Nvidia. (Foto: Shutterstock)

Amazon.com Inc. está en conversaciones para vender sus chips de inteligencia artificial fabricados a medida para su uso en los centros de datos de otras empresas, en una expansión clave de sus esfuerzos por erosionar el dominio de Nvidia Corp.

Peter DeSantis, director de IA de Amazon, señaló que la mayor empresa de computación en la nube del mundo ya inició negociaciones, aunque declinó revelar el nombre de los posibles clientes.

“Vemos la infraestructura de IA como un sector en rápida evolución”, dijo en una entrevista en París. “Y constantemente buscamos formas de llegar a más clientes.”

Las acciones de Amazon subieron hasta 1.8 por ciento el jueves, alcanzando un máximo intradía de 241.82 dólares con la noticia.

¿Qué se sabe del chip Trainium de Amazon?

Lanzado en 2020, el acelerador de IA de Amazon, Trainium, ha conquistado a algunos compradores destacados, entre ellos OpenAI, Anthropic PBC y Uber Technologies Inc., que acceden al hardware a través de Amazon Web Services.

El chip ha generado compromisos de ingresos por más de 225 mil millones de dólares, informó Amazon en abril.

Ese mismo mes, el director ejecutivo Andy Jassy escribió en su carta a los accionistas que es “bastante posible” que Amazon venda racks de sus chips a terceros.

Ello forma parte de un esfuerzo más amplio por reposicionar a la compañía en torno a la IA, un área en la que se le considera rezagada frente a sus rivales.

Auge de la IA dispara a proveedores especializados en IA

Amazon y otros gigantes de la computación en la nube han desarrollado cada uno sus propias alternativas a las populares unidades de procesamiento gráfico de Nvidia, esfuerzos que se intensificaron tras la irrupción de ChatGPT.

Si bien el auge de la IA ha disparado las ventas en la nube, también ha impulsado una nueva generación de proveedores especializados en IA y ha aumentado la demanda de servicios “soberanos” en Europa y otras regiones sujetas a legislaciones locales, que generalmente exigen que la información y el procesamiento de datos se realicen dentro del país anfitrión.

En abril, el CEO de Alphabet Inc., Sundar Pichai, anunció que Google comenzará a entregar sus chips rivales de Nvidia, llamados unidades de procesamiento tensorial, a un “grupo selecto de clientes” para su uso en centros de datos propios.

Amazon sigue un camino similar con Trainium, en parte debido a la creciente demanda fuera de Estados Unidos de recursos computacionales controlados localmente, según DeSantis.

¿Cómo podría afectar la competencia por la IA a EU?

Parte de ese impulso, especialmente en Europa, ha generado llamados a que los países reduzcan su dependencia de la tecnología estadounidense o la abandonen por completo.

Al hablar en la conferencia VivaTech en Francia, DeSantis aseguró que el negocio de AWS no ha sido afectado en absoluto por esta tendencia.

La tercera versión del chip Trainium, que comenzó a distribuirse a principios de este año, está “prácticamente agotada”, afirmó. Amazon indicó que ya existe un fuerte interés en una cuarta versión cuyo lanzamiento se espera para el próximo año.

DeSantis descartó la idea de que vender Trainium fuera de AWS pueda afectar el negocio de computación en la nube de la compañía. “Hay un consumo de IA muy por debajo de su potencial”, dijo. “No me preocupa.”

El ejecutivo también destacó el crecimiento de los chips Graviton de Amazon, un procesador de uso general que recientemente comenzó a proveer a Meta Platforms Inc.

En los últimos tres años, señaló DeSantis, Amazon ha incorporado más chips Graviton a sus sistemas de cómputo que cualquier otro tipo de chip.