SpaceX quiere superar el valor de mercado de Amazon… en su segundo día en Wall Street

Las acciones de SpaceX suben como espuma en su segundo día en la Bolsa.

Las acciones de SpaceX subieron en su segundo día de cotización, ampliando las ganancias tras un debut espectacular que la colocó de inmediato entre las empresas públicas más valiosas del mundo.

La acción avanzó hasta 8.7 por ciento, extendiendo el repunte del 19 por ciento registrado el viernes. El movimiento eleva el valor de mercado de la compañía a más de 2.2 billones de dólares, lo que la ubica entre las seis mayores empresas del mundo. Con su capitalización bursátil actual, está a unos 400.000 millones de superar a Amazon.com, que tiene un valor cercano a 2.7 billones.

SpaceX ejerció la opción de sobreasignación de la OPI, que permite a los bancos colocadores vender 83.3 millones de acciones adicionales, según un comunicado publicado el lunes. El “greenshoe” eleva el monto recaudado a 86.200 millones de dólares, o 85.700 millones si se descuentan los 500 millones en gastos de suscripción incluidos en el prospecto.

El sólido desempeño de SpaceX en su primer día alivió los temores sobre la capacidad del mercado para absorber una OPI de semejante tamaño y ayudó a despejar el camino para las posibles salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI antes de fin de año. También reforzó la confianza en el auge de la inteligencia artificial, que ha impulsado la mayor parte de las ganancias del mercado este año.

“El debut positivo de SpaceX y la recepción de los inversionistas son una buena señal para OpenAI y Anthropic, ya que ambas compañías probablemente avanzarán hacia una OPI antes de fin de año”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota a clientes.

Tras el lanzamiento bursátil, los inversionistas vuelven a concentrarse en el panorama geopolítico y macroeconómico más amplio, después de que Estados Unidos e Irán dijeran que acordaron un pacto para reabrir Ormuz esta semana. Además, la reunión de la Reserva Federal del miércoles, seguida por la primera conferencia de prensa del nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh, está entre los principales focos de atención.

El lunes marca la primera sesión completa de cotización de la acción, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp. Los títulos comenzaron a negociarse unos minutos antes del mediodía del viernes en Nueva York, por lo que cotizaron durante poco más de cuatro horas antes del cierre del mercado.

“En general, que SpaceX salga a bolsa es, a nuestro juicio, un hito clave para el sector tecnológico en general, a medida que esta revolución de la IA y los datos da su siguiente paso”, dijo Ives.

SpaceX vende acciones adicionales

La empresa aeronáutica SpaceX puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos 85.700 millones de dólares, según informó la compañía este lunes en un comunicado.

La compañía de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

La sobreasignación, conocida comúnmente como ‘greenshoe’, permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

Con información de EFE.