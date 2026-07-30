(VIDEO) Miles de migrantes de Marruecos entran ilegalmente a España; reportan 9 muertos

Para llegar a Ceuta, situada en la costa del norte de África, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Fnideq. (Foto: AP)

España desplegará al ejército para restablecer el orden en su frontera con Marruecos en Ceuta, después de que miles de migrantes irrumpieran en el diminuto territorio español, dejando al menos nueve muertos en el intento.

El anuncio se produce después de que las autoridades locales de Ceuta pidieran al gobierno central en Madrid refuerzos para gestionar una crisis fronteriza que se había ido acumulando hasta desbordarse el jueves con grandes multitudes de personas que rompieron la valla fronteriza.

¿Cuál fue la respuesta de España ante la llegada de miles de migrantes?

El gobierno de España dijo el jueves por la noche que enviaría a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil a “mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

También anunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se unirá al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y visitará Ceuta el viernes.

“Actualmente, la situación es de caos absoluto”, dijo Rachid Sbihi, jefe de la asociación que representa a los agentes de la Guardia Civil de España en Ceuta, que vigilan la frontera, a The Associated Press.

“No se pueden dar cifras exactas, es imposible, hay miles de inmigrantes cruzando”, dijo, y añadió que, en la frontera, “la situación es de colapso total”.

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, describió la situación como “excepcional”.

“La frontera del Tarajal se abrió en circunstancias inusuales esta mañana y la gente cruzó”, dijo.

El anuncio se produce después de que las autoridades locales de Ceuta pidieran al gobierno central en Madrid refuerzos para gestionar una crisis fronteriza (Antonio Sempera/AP Photo/Antonio Sempere)

(VIDEOS) Así llegaron los migrantes a la frontera de Ceuta

Videos mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas en la playa del Tarajal hacia las carreteras locales. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños pequeños.

“¡Viva España!” gritaban algunos a un fotógrafo freelance que trabaja para la AP. Hasta el momento, se ignora qué fue lo que llevó a tantos migrantes a cruzar hacia Ceuta.

La delegación del gobierno de España en Ceuta dijo que al menos nueve personas murieron el jueves durante el caos. No proporcionó detalles sobre las circunstancias de las muertes, pero se podían ver cuerpos flotando en el agua. Decenas de personas han muerto este año intentando llegar al enclave, según las autoridades locales.

Las llegadas habían ido en aumento, pero las razones siguen sin estar claras

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento en el número de inmigrantes que intentaban llegar el miércoles al pequeño enclave, principalmente a nado.

Las autoridades marroquíes no han comentado públicamente sobre los cruces, y el Ministerio del Interior no respondió a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio del Interior de España dijo que el gobierno de Marruecos estaba “colaborando estrechamente” con España para manejar la situación, y señaló que la policía marroquí está “deteniendo la llegada de numerosas personas” que intentan cruzar la frontera.

Ambos países acordaron trabajar juntos “para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

El Ministerio del Interior de España dijo anteriormente que garantizaría la seguridad de los ciudadanos y la integridad de la frontera nacional, pero que el gobierno no podía declarar una emergencia nacional por preocupaciones relacionadas con la migración, como habían pedido las autoridades locales.

Las escenas de personas que cruzaban en masa la frontera recuerdan la crisis fronteriza de mayo de 2021. (Foto: AP) (Antonio Sempere/AP Photo/Antonio Sempere)

Las autoridades de Ceuta habían vinculado previamente el aumento a una decisión tomada por el Tribunal Supremo de España a principios de este mes, según la cual los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos inmediatamente a través de la frontera sin el debido proceso, a diferencia de aquellos que cruzan al país por tierra, por ejemplo, trepando la valla fronteriza.

Pero algunos activistas en Marruecos expresaron dudas de que el fallo fuera la causa del aumento, argumentando que la mayoría de los migrantes no habrían estado al tanto de tales decisiones legales.

España es un punto importante de llegada a Europa para migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Para llegar a Ceuta, situada en la costa del norte de África, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos 5 kilómetros para llegar a territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Las escenas de personas que cruzaban en masa la frontera recuerdan la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando más de 8 mil migrantes irrumpieron en Ceuta en apenas dos días.

Ceuta, que se asienta sobre un istmo histórico, ha sido una posesión española desde 1580. Su población mixta de cristianos y musulmanes, residentes españoles y marroquíes y trabajadores transfronterizos, vive en relativa armonía detrás de una valla fronteriza que muchos migrantes desesperados de toda África intentan cruzar para buscar una vida mejor en Europa.