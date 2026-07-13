La lucha contra los migrantes le cuesta millones a Trump: ¿Cuánto ha gastado EU en la frontera?

El Pentágono ha gastado al menos dos mil 640 millones en operaciones en la frontera suroeste con México, según la agencia de auditoría del Congreso, en el recuento más completo hasta la fecha sobre el costo del creciente papel de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la política migratoria.

La cifra incluye el gasto realizado hasta el 31 de marzo y abarca “actividades específicas”, como la protección de terrenos administrados por el Departamento de Defensa a lo largo de la frontera y la “construcción de barreras fronterizas permanentes”, además de las solicitudes de apoyo formuladas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicado el lunes por mandato del Congreso.

¿Cómo El Pentágono reutilizó recursos para luchar contra los migrantes?

Según la evaluación de la GAO, los responsables financieros del Pentágono utilizaron mecanismos presupuestarios existentes para transferir o “reasignar” recursos internamente, en algunos casos sin notificar previamente al Congreso. El organismo indicó que alrededor de mil 740 millones de dólares correspondientes al año fiscal 2025 fueron transferidos desde partidas destinadas al “mantenimiento y renovación de instalaciones militares existentes”.

Otros 336 millones de dólares fueron transferidos desde cuentas destinadas a cubrir gastos del personal militar, incluidos los costos de traslado de efectivos y sus familias hacia y desde sus destinos permanentes. La GAO indicó que el Ejército restituyó 290 millones de dólares de ese monto en julio de 2025.

Presencia de helicópteros y camionetas de protección fronteriza de los Estados Unidos, y del Departamento de Seguridad Pública de Texas, realizan sus recorridos en la frontera con México a la altura de la carretera de Anapra y San Jerónimo. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

El informe no determina si el Pentágono utilizó de manera indebida las facultades para transferir o reprogramar fondos, ni si incumplió la obligación de informar al Congreso cuando correspondía. Su objetivo fue describir las herramientas presupuestarias empleadas por el Departamento de Defensa y el nivel inicial de gasto destinado a financiar las operaciones en la frontera suroeste.

Los dos mil 640 millones son independientes de los mil millones que el Congreso aprobó el pasado julio para la frontera suroeste dentro de la denominada ley One Big Beautiful Bill impulsada por el presidente Donald Trump. El Pentágono apenas ha comenzado a utilizar 472 millones de dólares de esos recursos. Asimismo, el gasto detallado por la GAO no incluye los mil 470 millones de dólares solicitados para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, una partida que todavía debe ser aprobada por los legisladores.

¿Cuánto ha gastado del gobierno de Trump en ‘Seguridad Fronteriza’?

La categoría de “seguridad fronteriza” concentró más de la mitad del gasto realizado hasta el 31 de marzo. Según el informe, mil 450 millones de dólares se destinaron a “diversas operaciones terrestres y aéreas para asegurar la frontera, incluidas tareas de detección y vigilancia, apoyo al entrenamiento, operaciones aéreas, logística e inteligencia”.

Las operaciones militares en la frontera entre Estados Unidos y México han costado dos mil 640 millones de dólares desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. (Casa Blanca)

El Pentágono también informó haber gastado 366 millones de dólares en la “construcción y apoyo a instalaciones de detención de inmigrantes” dentro del territorio continental de Estados Unidos. Además, otros 66 millones de dólares fueron utilizados para respaldar las operaciones de detención de migrantes de la Operación Southern Guard en la base naval de Guantánamo, en Cuba, según la GAO.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Al inicio de su segundo mandato firmó órdenes ejecutivas que declararon una emergencia nacional en la frontera y ampliaron el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de control migratorio.

Las operaciones militares en la frontera sur ya cumplen 16 meses. En marzo, al conmemorarse el primer aniversario de la misión, el Comando Norte de EU, responsable del operativo, informó que más de 20 mil efectivos habían realizado aproximadamente 22 mil misiones reforzadas de detección y vigilancia para identificar cruces irregulares desde México.