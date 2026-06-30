‘Manotazo’ de la Corte Suprema a Trump: No puede quitarle ciudadanía a hijos de migrantes

Activistas que defienden violaciones a Derechos Humanos festejaron la decisión de la Corte Suprema de EU.

La Corte Suprema rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los hijos de personas que se encuentran en EU de forma ilegal no son ciudadanos estadounidenses.

Los magistrados se basaron en una interpretación de la 14° Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, y en leyes federales más recientes para dictaminar que toda persona nacida en EU, con muy pocas excepciones, es ciudadana.

¿Qué dijo la Corte Suprema de EU sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento?

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: A participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre del tribunal. “Hoy mantenemos esa promesa”.

Un ministro de la Corte que criticó la decisión fue el juez Clarence Thomas.

“El Tribunal se suma a la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, que fue diseñada y entendida para garantizar la igualdad de derechos a los afroamericanos liberados, pero que en cambio ha sido utilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción no apoyó”, escribió.

Las restricciones de Donald Trump habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Durante las audiencias de abril, tanto magistrados conservadores como liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso trascendental que cobró mayor relevancia por la presencia sin precedentes de Trump en la sala del tribunal.

“Hoy, la Corte Suprema defendió el alma de este país y la esencia misma de lo que significa ser estadounidense”, declaró Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, en un comunicado.

Añadió: “Al reafirmar que todo niño nacido en suelo estadounidense es ciudadano, la Corte optó por abrazar nuestra realidad multirracial y multicultural, en lugar de sucumbir a una agenda política basada en el miedo a ella”.