‘Coyeye’ por las ‘cheves’: ¿A qué hora inicia la Ley Seca en CDMX por partido México vs. Ecuador?

El Gobierno decidió aplicar la Ley Seca alrededor del Ángel de la Independencia después de que los festejos por el partido México vs. Corea dejaron 40 toneladas de basura.

La lluviosa Ciudad de México se prepara para el partido México contra Ecuador en el Estadio Azteca. El evento provocó que se activara otra vez la Ley Seca para evitar que los festejos se descontrolen en Paseo de la Reforma.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, pidió a los chilangos a no poner en riesgo su salud con un alto consumo de bebidas alcohólicas.

“Hacemos el llamado sobre el alcohol para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos para la salud", pidió en conferencia de prensa.

La medida ha dejado dudas: A pesar de que se desplegaron a miles de elementos de seguridad en Paseo de la Reforma por el partido México contra Chequia, hubo venta de cervezas y micheladas de ‘contrabando’. Los vendedores llevaban las bebidas alcohólicas en mochilas, maletas, cangureras y hasta carriolas para bebés, y se acercaban discretamente a los asistentes para venderlas.

Ley Seca en CDMX: Esta es la hora de inicio

De acuerdo con César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, la Ley Seca comenzará a las 3 de la tarde de este martes 30 de junio.

Como ocurrió el miércoles 24 de junio por el tercer partido de México de la fase de grupos, la Ley Seca no se implementó en toda la Ciudad de México, sino solamente en el Perímetro A del Centro Histórico (que incluye el FIFA Fan Fest en el Zócalo) y las colonias cercanas a Paseo de la Reforma que incluyen:

Centro.

Cuauhtémoc.

Juárez.

Tabacalera.

San Rafael.

A partir de las 15:00 horas de este martes 30 de junio, las tiendas de conveniencia (como los Oxxos) ya no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar.

“Con motivo de la celebración de encuentros deportivos, actividades culturales, recreativas y de esparcimiento vinculadas a dicho evento, resulta necesario que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México adopten medidas preventivas y de control que contribuyan a preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia", expuso el Gobierno en el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX.

La Ley Seca concluirá a las 7 de la mañana del miércoles 1 de julio. “Toda persona que contravenga el acuerdo será remitida al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México", añade el documento.