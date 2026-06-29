Para que apoyes al ‘Tricolor’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 30 de junio

El Hoy No Circula se queda sin cambios para este martes 30 de junio en CDMX y Edomex.

¿Se cancela escuchar el partido de México vs. Ecuador en la radio del carro? El Hoy No Circula aplicará con normalidad en la CDMX y el Edomex este martes 30 de junio.

Ya sea que te toque hacer home office por el Mundial 2026 o que sí tengas que ir a la oficina, debes saber que el programa Hoy No Circula aplicará para estos autos:

Engomado: Rosa.

Terminación de placas: 7 u 8.

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas del martes, así que antes o después de ese horario sí podrás utilizar tu auto.

Si deseas información más precisa sobre qué días del mes no puede circular tu carro da clic en este enlace y llena los datos.

Autos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 30 de junio

Los autos exentos del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México para este martes son:

Autos particulares con engomado que no sea rosa y terminación de placas que no sean 7 u 8.

con engomado que no sea rosa y terminación de placas que no sean 7 u 8. Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos .

. Coches híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Autos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Coches que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Autos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 30 de junio?

La respuesta es no. La calidad del aire en CDMX es de buena a aceptable este lunes 29 de junio, por lo que hay bajo riesgo de contingencia ambiental, y por consiguiente del Doble Hoy No Circula.

Debido a la temporada de lluvias en CDMX, se prevé que esta semana se registren tormentas e inestabilidad de la atmósfera, lo que posiblemente borre las posibilidades de que se concentren contaminantes y se decrete el Doble Hoy No Circula.