Pago Bienestar julio 2026: ¿A qué apoyos le caen depósitos esta semana?

El gobierno federal prepara el pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas más importantes del país.

Con el inicio del segundo semestre de 2026, el Gobierno de México prepara la entrega de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han publicado el calendario oficial de depósitos, por lo que la fecha de inicio de los pagos continúa pendiente de confirmación.

Se espera que la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, presente el calendario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos días.

¿Qué programas recibirán pago en julio?

Los apoyos que serán depositados durante el cuarto bimestre del año son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: seis mil 400 pesos para personas de 65 años o más.

seis mil 400 pesos para personas de 65 años o más. Pensión Mujeres Bienestar : tres mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

tres mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : tres mil 300 pesos para los beneficiarios del programa.

tres mil 300 pesos para los beneficiarios del programa. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado o 3 mil 720 pesos cuando se trate de un hijo o hija con discapacidad.

Los recursos serán depositados de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cuándo comienzan los depósitos?

Aunque todavía no existe un calendario oficial, se prevé que la Secretaría de Bienestar lo anuncie entre el 30 de junio y el 1 de julio. Los depósitos suelen hacerse por órden alfabetico en distintos días de la semana.

La Secretaría de Bienestar recuerda a los beneficiarios que:

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que permanece seguro en la cuenta.

La tarjeta del Banco del Bienestar puede utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o para retirar efectivo en cajeros y sucursales.

Las personas auxiliares previamente registradas pueden realizar los trámites correspondientes a los programas del Bienestar cuando el beneficiario no pueda acudir personalmente.

El presupuesto federal para los Programas para el Bienestar alcanzó la cifra histórica de un billón 3 mil 326 millones de pesos, lo que representa un aumento del 244 por ciento respecto a 2019.

Los recursos son equivalentes a 3 por ciento del PIB, algo que beneficiará a casi 82 por ciento de las familias del país.