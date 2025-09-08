Pensión Bienestar: ¿Cuánto dinero recibirá el programa en el Presupuesto 2026?

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, aseguró que en 2026, se plantean recursos equivalentes a 3% del PIB para programas sociales

La Cámara de Diputados recibió este lunes 8 de septiembre, el Paquete Económico 2026, en el cual se prevé 987 mil 160 millones de pesos destinados a continuar con los programas sociales.

Durante la entrega del presupuesto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que en 2026 se plantean recursos equivalentes a 3% del PIB para ayudas sociales, que beneficiarán a casi 82% de las familias de nuestro país.

Ricardo Monreal, Édgar Amador Zamora y Kenia López Rabadán en la entrega del Paquete Económico 2026 (Foto: El Financiero | LUCÍA FLORES) (Lucía Flores)

Amador Zamora señaló que dentro del Paquete Económico se incluyó la Pensión Mujeres Bienestar, que se entregará a personas de 60 a 64 años, además la integración del IMSS-Bienestar como sistema único de atención para personas sin seguridad social.

¿Cuánto presupuesto tendrá la Pensión Bienestar para 2026?

El Paquete Económico 2026 destina una parte importante de los recursos a programas sociales, entre los que destacan:

Pensión para Adultos Mayores : 526 mil 508 millones de pesos para asegurar la pensión a personas de la tercera edad.

: para asegurar la pensión a personas de la tercera edad. Pensión Mujeres Bienestar : 56 mil 969 millones de pesos para las mujeres en situación vulnerable.

: para las mujeres en situación vulnerable. Pensión para Personas con Discapacidad : 36 mil 266 millones de pesos para garantizar apoyo a personas con discapacidad.

: para garantizar apoyo a personas con discapacidad. Jóvenes Construyendo el Futuro : 25 mil 173 millones de pesos para capacitación y empleo a jóvenes.

: para capacitación y empleo a jóvenes. Becas Benito Juárez: 184 mil 595 millones de pesos para apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior.

Los programas sociales prioritarios en el presupuesto 2026

Otros programas clave incluyen Sembrando Vida (40 mil 664 millones de pesos) y La Escuela es Nuestra (26 mil millones de pesos), que buscan apoyar a las comunidades rurales y mejorar la infraestructura educativa.

Proyectos de Infraestructura y Desarrollo

El Paquete Económico también incluye una serie de proyectos de infraestructura que serán clave para la conectividad y el desarrollo económico:

Tren Maya : 30 mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento del Tren Maya, que busca mejorar la conectividad en el sureste del país.

: para la construcción y mantenimiento del Tren Maya, que busca mejorar la conectividad en el sureste del país. Nuevos Trenes : 104 mil 576 millones de pesos para proyectos ferroviarios como el Tren México-Querétaro y el Tren AIFA-Pachuca.

: para proyectos ferroviarios como el Tren México-Querétaro y el Tren AIFA-Pachuca. Obras Hidráulicas : 20 mil 762 millones de pesos para proyectos relacionados con el manejo y distribución de agua.

: para proyectos relacionados con el manejo y distribución de agua. Carreteras y Caminos: 27 mil 720 millones de pesos para mejorar la infraestructura vial.

También se destinarán recursos importantes a PEMEX (247 mil 230 millones de pesos) y CFE (61 mil 091 millones de pesos) para asegurar el suministro de energía y la soberanía energética del país.



