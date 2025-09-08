Pensión Bienestar: ¿Cuánto dinero recibirá el programa en el Presupuesto 2026?

La Cámara de Diputados recibió este lunes 8 de septiembre, el Paquete Económico 2026, en el cual se prevé 987 mil 160 millones de pesos destinados a continuar con los programas sociales.
Durante la entrega del presupuesto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que en 2026 se plantean recursos equivalentes a 3% del PIB para ayudas sociales, que beneficiarán a casi 82% de las familias de nuestro país.
Amador Zamora señaló que dentro del Paquete Económico se incluyó la Pensión Mujeres Bienestar, que se entregará a personas de 60 a 64 años, además la integración del IMSS-Bienestar como sistema único de atención para personas sin seguridad social.
¿Cuánto presupuesto tendrá la Pensión Bienestar para 2026?
El Paquete Económico 2026 destina una parte importante de los recursos a programas sociales, entre los que destacan:
- Pensión para Adultos Mayores: 526 mil 508 millones de pesos para asegurar la pensión a personas de la tercera edad.
- Pensión Mujeres Bienestar: 56 mil 969 millones de pesos para las mujeres en situación vulnerable.
- Pensión para Personas con Discapacidad: 36 mil 266 millones de pesos para garantizar apoyo a personas con discapacidad.
- Jóvenes Construyendo el Futuro: 25 mil 173 millones de pesos para capacitación y empleo a jóvenes.
- Becas Benito Juárez: 184 mil 595 millones de pesos para apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior.
Otros programas clave incluyen Sembrando Vida (40 mil 664 millones de pesos) y La Escuela es Nuestra (26 mil millones de pesos), que buscan apoyar a las comunidades rurales y mejorar la infraestructura educativa.
Proyectos de Infraestructura y Desarrollo
El Paquete Económico también incluye una serie de proyectos de infraestructura que serán clave para la conectividad y el desarrollo económico:
- Tren Maya: 30 mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento del Tren Maya, que busca mejorar la conectividad en el sureste del país.
- Nuevos Trenes: 104 mil 576 millones de pesos para proyectos ferroviarios como el Tren México-Querétaro y el Tren AIFA-Pachuca.
- Obras Hidráulicas: 20 mil 762 millones de pesos para proyectos relacionados con el manejo y distribución de agua.
- Carreteras y Caminos: 27 mil 720 millones de pesos para mejorar la infraestructura vial.
También se destinarán recursos importantes a PEMEX (247 mil 230 millones de pesos) y CFE (61 mil 091 millones de pesos) para asegurar el suministro de energía y la soberanía energética del país.