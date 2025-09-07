¿Tu refresco y botana pagarán los programas sociales? Prevén aumento al IEPS en Paquete Económico 2026

Si bien no se prevé una reforma fiscal en el paquete económico 2026, sí se prevén aumentos a varios impuestos, entre ellos los del refresco, otras bebidas azucaradas y alimentos altamente calóricos.

En el sector financiero y la industria de alimentos se comenta que es posible un incremento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que significaría un ‘golpe’ al bolsillo de los mexicanos que consumen estas bebidas.

La información la dio a conocer la periodista Jeanette Leyva, quien en su columna para El Financiero explicó que dentro del Paquete Económico, que diseña la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, se considera el aumento a los impuestos al IEPS, que ha sido “salvador” para la economía mexicana desde que se implementó.

A 11 años de su implementación, en 2014, el IEPS se ha incrementado en un 40 por ciento en términos reales, y si bien tiene el objetivo de reducir el consumo de refrescos, alimentos ultraprocesados, entre otros productos, ha servido de poco para reducir la compra de estos productos, según Leyva.

"Les doy un ejemplo, en las zonas más pobres de la montaña guerrerense, el agua potable no existe, pero sí llega el refresco el cual es consumido desde niños por la falta del vital líquido, ahí están los datos“, explicó Jeanette Leyva.

El aumento al IEPS ocurriría en un contexto en el que México debe enfrentarse a compromisos como los programas sociales, el plan de rescate a Pemex, así como rezagos en otros frentes, lo que significa también algunas contradicciones en los objetivos del impuesto.

"El incremento del IEPS de darse una vez más, dejará claro que lo que se busca es recaudar, y no resolver un problema multifactorial, y que un enfoque centrado en el bienestar de la población no existe, cuando se ha hablado en esta administración desde diferentes frentes que lo que que se busca es privilegiar el bienestar social“, escribió Jeanette Leyva.

En ese sentido, si se va a incrementar el IEPS, debería existir un plan para frenar el consumo de refrescos, así como orientar a la población a que tenga mejor salud a través de su alimentación.

Con información de Jeanette Leyva.