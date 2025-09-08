¿Te inscribiste a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto? En esta fecha te darán tu tarjeta para cobros

Los programas del Bienestar se entregan de manera directa a los beneficiarios en tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Fuiste de las mexicanas de 60 a 62 años que se inscribió a la Pensión Mujeres Bienestar 2025? Entonces presta atención al anuncio de la secretaria Ariadna Montiel.

La secretaria del Bienestar asistió este lunes 8 de septiembre a la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum e hizo un breve repaso de cómo van los programas del Bienestar (que tienen asegurados sus recursos en el Paquete Económico 2026).

Ariadna Montiel dijo que en la venta de registro de agosto, se inscribieron un millón 980 mil 164 mexicanas para la Pensión Mujeres Bienestar.

“Para noviembre, estaremos pagando ya casi tres millones de pensiones Mujeres Bienestar”, agregó.

¿Cuánto recibirás tu tarjeta para cobrar la Pensión Mujeres Bienestar?

La secretaria Ariadna Montiel detalló que las tarjetas del Banco del Bienestar para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se repartirán del 1 al 31 de octubre próximos.

“¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué día les toca? ¿A dónde van a ir? Les vamos a enviar un mensaje SMS a sus celulares y el texto dice BIENESTAR, para que no confundan", abundó.

La Secretaría del Bienestar pidió a las nuevas beneficiarias estar atentas a información solamente publicada por los canales y páginas oficiales de la dependencia.

Ariadna Montiel agregó que las mexicanas que reciban su Tarjeta del Bienestar en octubre recibirán su primer pago de 3 mil pesos en noviembre.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

Es un programa social creado por la presidenta Claudia Sheinbaum que proporciona un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años.

Este programa fue establecido para apoyar a las mujeres que, tras décadas de trabajo, enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación. Se calcula que 35.3 por ciento de las mujeres en México identifican su género como la causa más frecuente de discriminación.

El programa está diseñado para todas las mujeres mexicanas que residan en el país y tengan 60 años como mínimo. Cuando ellas cumplan 65 años, pasarán de forma automática al padrón de la Pensión del Bienestar y ya no tendrán que hacer otro registro.

¿Cómo se dispersará la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un depósito de 3 mil pesos cada dos meses. La dispersión de los depósitos se realizará de manera escalonada, dependiendo de la inicial del primer apellido de cada beneficiaria.

Por ejemplo, del 8 al 12 de septiembre, se entregará el apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre. La entrega se hará en el siguiente orden:

Lunes 8 y martes 9 de septiembre : Apellidos que comienzan con la letra G.

: Apellidos que comienzan con la letra G. Miércoles 10 de septiembre : Letras H, I, J, K.

: Letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre : Letra L.

: Letra L. Viernes 12 de septiembre: Letra M.

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca reducir la brecha que existe en la atención a mujeres que no pueden acceder a la pensión de adultos mayores y que se encuentran en una etapa de vulnerabilidad económica.

La cobertura es nacional y se realiza exclusivamente mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar. Este apoyo económico es un paso importante hacia la independencia financiera de las mujeres, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.